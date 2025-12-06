Barcellona a valanga sul Betis: Flick a +4 sul Real. Un ex Toro stende Simeone

Nel 15° turno della Liga, il Barcellona vince 5-3 sul campo del Real Betis e si conferma in vetta alla classifica portandosi a 40 punti, +4 sul Real Madrid che domani ospiterà il Celta Vigo. Assoluto protagonista del match Ferran Torres, autore di una tripletta. Per la formazione di Hansi Flick a segno anche Bardghji e Lamine Yamal (su rigore) mentre ai padroni di casa, passati in vantaggio al 6' con Antony, non bastano i sigilli nel finale di Llorente e Cucho Hernandez (anche lui a segno dal dischetto). Con un tiro dagli undici metri nel recupero della prima frazione di gioco l'ex Toro Lucas Boye firma invece il successo di misura dell'Alaves in casa contro la Real Sociedad. Con questa vittoria la compagine di Coudet sale a quota 18 punti mentre quella di Sergio Francisco resta ferma a 16.
Vola il Villarreal, altro ko per l'Atletico Madrid
Bene anche il Villarreal che all'Estadio de la Ceramica batte 2-0 il Getafe, con le reti, una per tempo, dell'ex Inter Buchanan e di Mikautadze. In mezzo l'espulsione di Milla tra gli ospiti. Con questo successo la formazione guidata da Marcelino consolida il suo terzo posto in classifica portandosi a 35 punti. Quarto, a quattro lunghezze di distanza, c'è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che dopo il ko del Camp Nou contro il Barcellona (3-1) perde ancora: a decidere la sfida del San Mamés è un altro ex calciatore del Toro, Alex Berenguer, a segno all'85'.