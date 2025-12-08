Il Manchester United travolge il Wolverhampton e vede l'Europa: è Bruno Fernandes show

Il Manchester United approfitta della crisi senza precedenti del Wolverhampton. Il club allenato dall'ex calciatore dei 'Wolves', Rob Edwards, si trova attualmente all'ultimo posto in classifica a soli due punti e ancora a secco di vittorie. A dare spettacolo è il solito Bruno Fernandes, autore di due gol con cui ha aperto e chiuso le marcature del match. La prima rete è arrivata al 25', con i padroni di casa che hanno battuto l'unico colpo della gara al 45' con Bellegarde. La ripresa è a senso unico, quello dei Red Devils: Mbeumo riporta subito in vantaggio i suoi al 51', spianando la strada alla sua squadra. Al 62' trova il gol anche l'ex Chelsea Mason Mount, a cui seguirà la rete dagli undici metri di Bruno Fernandes. Vittoria importantissima per lo United, che si porta ad una sola distanza dalla zona Champions, con il quarto posto occupato momentaneamente dalla sorpresa Crystal Palace. Prosegue il periodo negativo per il Wolverhampton, con soli 8 gol all'attivo - il peggiore del campionato - e la difesa più imbucata della Premier League (33 gol subiti).