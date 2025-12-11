La Coppa del Re in esclusiva su Dazn fino al 2029

La Copa del Rey – una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama europeo – è da sempre teatro di sfide ad alta intensità, imprese inattese e confronti che hanno scritto la storia del calcio spagnolo, con protagonisti Club di primo piano come Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid, insieme a club storici come Athletic Bilbao, Valencia e Siviglia.

L’accordo pluriennale appena siglato porterà in app la storica Coppa di Spagna a partire da questa stagione, col debutto previsto già la prossima settimana quando inizieranno i sedicesimi di finale.

Dal 16 al 18 dicembre scenderanno in campo Real Madrid, Atlético Madrid e Barcellona impegnati in trasferta contro avversarie di terza divisione, in incontri spesso ricchi di insidie. Tra le partite in programma la prossima settimana, si segnala:

Martedì 16/ 12: Deportivo-Maiorca alle 19:00 e Guadalajara-Barcellona alle 21:00

Mercoledì 17/12: Atlético Baleares-Atlético Madrid alle 19:00 e Talavera-Real Madrid alle 21:00

Giovedì 18/12: Ourense-Atletico Bilbao alle 19:00 e Real Murcia-Betis alle 21:00

Fasi chiave della stagione 2025-26:

Sedicesimi di finale: 16/17/18 dicembre 2025

Ottavi di finale: 14/15 gennaio 2026

Quarti di finale: 4/5 febbraio 2026

Semifinali (andata): 11/12 febbraio 2026

Semifinali (ritorno): 3/4 marzo 2026

Finale: sabato 25 aprile 2026

La Coppa del Re si aggiunge così al ricco palinsesto Dazn che già comprende la LALIGA EA Sports disponibile fino al 2029, il meglio della Liga Betclic portoghese e la FA Cup fino al 2028, confermando il ruolo di Dazn come partner d’eccellenza delle competizioni calcistiche europee più prestigiose.



