Benzema, Zidane e la Francia: "Non ho nessun dubbio...". E sui Mondiali: "Tutti vorrebbero"

Karim Benzema , che la prossima settimana compirà 38 anni, torna a parlare del suo rapporto con la nazionale francese e con Didier Deschamps . In un’intervista rilasciata a L’Équipe, l’attaccante dell’Al-Ittihad si è soffermato sulle sue ambizioni future, senza nascondere che il pensiero ai Mondiali del 2026 continua a sfiorarlo. Pur consapevole che il suo ritorno tra i “blues” appare improbabile, il centravanti non ha chiuso del tutto la porta all’azzardo. Tra ricordi, rimpianti e desideri, Benzema ha tracciato un quadro sincero del suo rapporto con la Francia calcistica, toccando anche temi legati al Real Madrid e alla figura di Zinedine Zidane .

Il rapporto con Deschamps e il sogno Mondiale

Il legame tra Benzema e la nazionale resta segnato da molte frizioni e poche soddisfazioni, una storia fatta di incomprensioni e lunghi silenzi. L’attaccante, oggi protagonista in Arabia Saudita, ha ammesso che la rassegna iridata della prossima estate conserva un fascino irresistibile: "Chi non giocherebbe un Mondiale? Ogni calciatore vuole partecipare alla Coppa del mondo e quindi se dovessero chiamarmi, da amante del calcio e della competizione, non potrei dire di no". Sa però che sarà Deschamps a decidere e che il ct difficilmente muterà la sua linea nei suoi confronti dopo quanto successo ai Mondiali in Qatar e la risposta social dell'attaccante all'allenatore. Nonostante questo, Benzema preferisce non chiudere la porta, mantenendo un filo di speranza che, pur sottile, continua a tenerlo legato all’idea di un ultimo grande palcoscenico internazionale.

L’ammirazione per Zidane e uno scenario futuro

Nell’intervista, Benzema ha dedicato parole di grande affetto e stima a Zidane, suo ex allenatore al Real Madrid. Non ha nascosto che con Zizou in panchina le possibilità di un ritorno in nazionale sarebbero state maggiori, ma la prospettiva di vederlo alla guida della Francia si concretizzerebbe soltanto dopo i Mondiali del 2026. Il centravanti non ha dubbi sul valore del connazionale: "Se così fosse gli augurerò il meglio, in ogni caso ovunque andrà vincerà e non importa se sarà un club o una Nazionale, lui vince". Benzema ha poi ribadito la solidità del loro legame: "Continuiamo a sentirci, abbiamo un ottimo rapporto… è il numero 1 e se diventasse il ct della Francia non ho nessun dubbio sul fatto che trionferà". Parole che confermano quanto Zidane rappresenti ancora una figura chiave nel suo percorso umano e professionale.