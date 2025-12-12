Il Lipsia cade a Berlino. Girona, rimonta salvezza sulla Real Sociedad. Poker Angers

Sconfitta amara per il Lipsia, che sul campo dell'Union Berlino alla 14ª giornata di Bundesliga si arrende con il finale di 3-1. Padroni di casa a segno con Burke (57'), Ansah (63') e Skarke (93'): di Gomis la rete del momentaneo pareggio (60'). Una brusca battuta d'arresto per gli uomini di Werner , già reduci dal 6-0 sull'Eintracht e prima ancora dal successo in Coppa di Germania sul Magdeburgo. I tori rossi restano dunque fermi con 29 punti e si espongono al rischio sorpasso da parte del Borussia Dortmund , che se dovesse uscire vincitore dalla trasferta di Friburgo si accomoderebbe al 2º posto.

Liga, Girona batte Real Sociedad. Poker Angers in Ligue 1

Colpo in trasferta per il Girona, che alla 16ª giornata di Liga supera in rimonta la Real Sociedad per 2-1 e si tira fuori dalla zona rossa della classifica trascinata dalla doppietta di Cyhankov (76', 84'): padroni di casa a segno con Guedes (35'). Il calendario vede ora le formazioni di Michel e Franciso impegnate rispettivamente contro Atletico Madrid e Levante. In Francia, l'Angers apre la 16ª giornata di Ligue 1 con il successo interno sul Nantes, travolto dalle reti di Abdelli (17', rig.), Cherif (60'), Djibirin (85') e Rao-Lisoa (94'): 4-1 il finale. La formazione di Dujeux centra così la seconda vittoria consecutiva e sale al 9º posto con 22 punti. Si aggrava invece la classifica per gli uomini di Kantari, che rimediano il terzo ko di fila e resta al penultimo posto con 11 punti davanti Metz.