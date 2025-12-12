Il Lipsia cade a Berlino. Girona, rimonta salvezza sulla Real Sociedad. Poker Angers

Sconfitta amara per il Lipsia, che sul campo dell'Union Berlino alla 14ª giornata di Bundesliga si arrende con il finale di 3-1. Padroni di casa a segno con Burke (57'), Ansah (63') e Skarke (93'): di Gomis la rete del momentaneo pareggio (60'). Una brusca battuta d'arresto per gli uomini di Werner, già reduci dal 6-0 sull'Eintracht e prima ancora dal successo in Coppa di Germania sul Magdeburgo. I tori rossi restano dunque fermi con 29 punti e si espongono al rischio sorpasso da parte del Borussia Dortmund, che se dovesse uscire vincitore dalla trasferta di Friburgo si accomoderebbe al 2º posto.
Liga, Girona batte Real Sociedad. Poker Angers in Ligue 1
Colpo in trasferta per il Girona, che alla 16ª giornata di Liga supera in rimonta la Real Sociedad per 2-1 e si tira fuori dalla zona rossa della classifica trascinata dalla doppietta di Cyhankov (76', 84'): padroni di casa a segno con Guedes (35'). Il calendario vede ora le formazioni di Michel e Franciso impegnate rispettivamente contro Atletico Madrid e Levante. In Francia, l'Angers apre la 16ª giornata di Ligue 1 con il successo interno sul Nantes, travolto dalle reti di Abdelli (17', rig.), Cherif (60'), Djibirin (85') e Rao-Lisoa (94'): 4-1 il finale. La formazione di Dujeux centra così la seconda vittoria consecutiva e sale al 9º posto con 22 punti. Si aggrava invece la classifica per gli uomini di Kantari, che rimediano il terzo ko di fila e resta al penultimo posto con 11 punti davanti Metz.