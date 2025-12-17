Psg-Flamengo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale

AL RAYYAN (QATAR) - Da una parte i campioni d'Europa del Psg, dall'altra i vincitori della Copa Libertadores del Flamengo. Alle ore 18 italiane, all'Ahmad bin Ali Stadium di Rayyan, in Qatar, si gioca la finale della Coppa Intercontinentale. I francesi di Luis Enrique vogliono mettere in bacheca il sesto trofeo di un 2025 che li ha visti dominare in lungo e in largo sia in campo nazionale che in quello internazionale, con l'unico neo rappresentato dal ko per 3-0 contro il Chelsea di Enzo Maresca nella finale del Mondiale per Club di questa estate negli Stati Uniti. I sudamericani, invece, trascinati dall'ex Juve Danilo, che ha già fatto la storia per aver vinto la Libertadores e la Champions con due squadre diverse - anche Alex Sandro indossa la maglia rubronegra -, e dall'ex Napoli Jorginho, sognano la grande impresa. Nella conferenza stampa della vigilia Lucio ha rivelato: "Ho detto che non volevo giocare contro il Flamengo in finale, ma è quanto ci tocca fare". Poi ha incensato il tecnico avversario Filipe Luis: "Lo conoscevo come giocatore e ora è al Flamengo. Sta facendo un ottimo lavoro. Sarà bello vederli in campo. Gli auguro tutto il meglio, ma non contro la mia squadra".
SEGUI PSG-FLAMENGO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Psg-Flamengo: diretta tv e streaming
Psg-Flamengo, finale della Coppa Intercontinentale, è in programma alle ore 18 italiane all'Ahmad bin Ali Stadium di Rayyan, in Qatar, e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Psg-Flamengo
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Safonov, Renato Marin, Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Kang-in-Lee, Mayulu, Ndhantou, Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola.
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis.
A disposizione: Matheus Cunha, Leo Ortiz, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Everton Araujo, De La Cruz, Saul Niguez, Michael, Lino, Luiz Araujo, Wallace Yan, Juninho.
ARBITRO: Elfath (Stati Uniti). ASSISTENTI: Parker (Stati Uniti)-Atkins (Stati Uniti). IV UFFICIALE: Mohamed (Egitto). VAR: Champan (Stati Uniti). ASS. VAR: Gillett (Inghilterra).