Psg-Flamengo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale

AL RAYYAN (QATAR) - Da una parte i campioni d'Europa del Psg, dall'altra i vincitori della Copa Libertadores del Flamengo. Alle ore 18 italiane, all'Ahmad bin Ali Stadium di Rayyan, in Qatar, si gioca la finale della Coppa Intercontinentale. I francesi di Luis Enrique vogliono mettere in bacheca il sesto trofeo di un 2025 che li ha visti dominare in lungo e in largo sia in campo nazionale che in quello internazionale, con l'unico neo rappresentato dal ko per 3-0 contro il Chelsea di Enzo Maresca nella finale del Mondiale per Club di questa estate negli Stati Uniti. I sudamericani, invece, trascinati dall'ex Juve Danilo, che ha già fatto la storia per aver vinto la Libertadores e la Champions con due squadre diverse - anche Alex Sandro indossa la maglia rubronegra -, e dall'ex Napoli Jorginho, sognano la grande impresa. Nella conferenza stampa della vigilia Lucio ha rivelato: "Ho detto che non volevo giocare contro il Flamengo in finale, ma è quanto ci tocca fare". Poi ha incensato il tecnico avversario Filipe Luis: "Lo conoscevo come giocatore e ora è al Flamengo. Sta facendo un ottimo lavoro. Sarà bello vederli in campo. Gli auguro tutto il meglio, ma non contro la mia squadra".