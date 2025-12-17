Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Psg-Flamengo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale

I francesi di Luis Enrique vanno a caccia del sesto titolo del 2025 mentre i sudamericani, trascinati dall'ex Juve Danilo, sognano l'impresa
4 min

AL RAYYAN (QATAR) - Da una parte i campioni d'Europa del Psg, dall'altra i vincitori della Copa Libertadores del Flamengo. Alle ore 18 italiane, all'Ahmad bin Ali Stadium di Rayyan, in Qatar, si gioca la finale della Coppa Intercontinentale. I francesi di Luis Enrique vogliono mettere in bacheca il sesto trofeo di un 2025 che li ha visti dominare in lungo e in largo sia in campo nazionale che in quello internazionale, con l'unico neo rappresentato dal ko per 3-0 contro il Chelsea di Enzo Maresca nella finale del Mondiale per Club di questa estate negli Stati Uniti. I sudamericani, invece, trascinati dall'ex Juve Danilo, che ha già fatto la storia per aver vinto la Libertadores e la Champions con due squadre diverse - anche Alex Sandro indossa la maglia rubronegra -, e dall'ex Napoli Jorginho, sognano la grande impresa. Nella conferenza stampa della vigilia Lucio ha rivelato: "Ho detto che non volevo giocare contro il Flamengo in finale, ma è quanto ci tocca fare". Poi ha incensato il tecnico avversario Filipe Luis"Lo conoscevo come giocatore e ora è al Flamengo. Sta facendo un ottimo lavoro. Sarà bello vederli in campo. Gli auguro tutto il meglio, ma non contro la mia squadra".

SEGUI PSG-FLAMENGO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Psg-Flamengo: diretta tv e streaming

Psg-Flamengo, finale della Coppa Intercontinentale, è in programma alle ore 18 italiane all'Ahmad bin Ali Stadium di Rayyan, in Qatar, e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

Le probabili formazioni di Psg-Flamengo

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique. 

A disposizione: Safonov, Renato Marin, Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Kang-in-Lee, Mayulu, Ndhantou, Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola. 

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis. 

A disposizione: Matheus Cunha, Leo Ortiz, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Everton Araujo, De La Cruz, Saul Niguez, Michael, Lino, Luiz Araujo, Wallace Yan, Juninho.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti). ASSISTENTI: Parker (Stati Uniti)-Atkins (Stati Uniti). IV UFFICIALE: Mohamed (Egitto). VAR: Champan (Stati Uniti). ASS. VAR: Gillett (Inghilterra). 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS