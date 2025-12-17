Psg Intercontinentale, Flamengo ko ai rigori: Safonov alla Donnarumma

Il Psg vince la Coppa Intercontinentale per la prima volta nella sua storia. La formazione parigina ha battuto ai calci di rigore il Flamengo nella finalissima di Doha dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari: gol di Kvaratskhelia al 38' del primo tempo e pareggio di Jorginho su calcio di rigore al 17' della ripresa. Ai rigori, poi, Safonov eroico: para quattro tiri su cinque dal dischetto e regala il trionfo al Psg.

La partita

Partono forti i campioni d'Europa che al 5' sciupano una buona chance con Joao Neves. Al 9' pasticcia la difesa brasiliana: Rossi prova ad evitare un corner rinviando però sui piedi di Fabian Ruiz che a porta spalancata non sbaglia, il Var salva il portiere brasiliano segnalando l'uscita del pallone dalla linea di fondo con gol annullato e semplice corner per i parigini. Pulgar prova a spronare i compagni e al quarto d'ora impegna Safonov con un tiro dal limite, un po' troppo poco contro la formazione di Luis Enrique che torna a macinare gioco fino alla rete del vantaggio, questa volta buona, al minuto 38. Doué scende sulla destra, mette in mezzo e trova puntuale Kvaratskhelia che punisce il tentativo di uscita del portiere avversario con il tap-in dell'1-0. Ad inizio ripresa arriva la reazione degli uomini di Filipe Luis: Marquinhos commette un'ingenuità in area di rigore e porta Jorginho sul dischetto, classico saltello del centrocampista azzurro e 1-1. Il risultato non cambia più e dopo i tempi regolamentari e supplementari si va ai calci di rigore. I primi a presentarsi sul dischetto sono stati brasiliani, passando in vantaggio con De la Cruz. Vitinha ha risposto per i paragini. Poi è entrato in gioco il fattore Safonov, riuscito a ipnotizzare tutti i successivi tiratori del Flamengo: Saul, Pedro, Leo Pereira e Luis Araujo. Per i parigini avevano sbagliato Dembelé (alto) e Barcola (parata di Rossi).