Coppa di Lega, Manchester City in semifinale: a segno Cherki. Passa anche il Newcastle

Il Manchester City vola in semifinale di Coppa di Lega inglese. La formazione di Guardiola ha battuto 2-0 il Brentford in casa nei quarti di finale e conquista il passaggio del turno. Un gol per tempo per il City che, senza Haaland, prima sblocca il risultato al 32' minuto di gioco con Cherki e poi trova il raddoppio nella ripresa, al 67', con la rete di Savinho. Trova il passaggio del turno anche il Newcastle: i bianconeri hanno battuto in casa 2-1 il Fulham allo scadere. Botta e risposta nel primo tempo con le reti di Wissa e Lukic, poi nei minuti di recupero della ripresa il gol di Miley ha regalato la qualificazione ai padroni di casa.