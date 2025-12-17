Tuttosport.com
Coppa di Lega, Manchester City in semifinale: a segno Cherki. Passa anche il Newcastle

La squadra di Guardiola batte 2-0 il Brentford, i bianconeri vincono 2-1 in casa contro il Fulham: decisiva la rete di Miley nel finale
1 min
Coppa di Lega, Manchester City in semifinale: a segno Cherki. Passa anche il Newcastle

Il Manchester City vola in semifinale di Coppa di Lega inglese. La formazione di Guardiola ha battuto 2-0 il Brentford in casa nei quarti di finale e conquista il passaggio del turno. Un gol per tempo per il City che, senza Haaland, prima sblocca il risultato al 32' minuto di gioco con Cherki e poi trova il raddoppio nella ripresa, al 67', con la rete di Savinho. Trova il passaggio del turno anche il Newcastle: i bianconeri hanno battuto in casa 2-1 il Fulham allo scadere. Botta e risposta nel primo tempo con le reti di Wissa e Lukic, poi nei minuti di recupero della ripresa il gol di Miley ha regalato la qualificazione ai padroni di casa.

Anche il Chelsea in semifinale

Anche il Chelsea ha conquistato il pass per le semifinali. Nella partita di martedì, infatti, la squadra di Maresca si era qualificata andando a vincere 3-1 sul campo del Cardiff, formazione di terza divisione. L'altro quarto di finale è tra Arsenal e Crystal Palace ed è in programma il 23 dicembre alle ore 21 a Londra. 

 

