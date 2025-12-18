"Guardiola, il regno City è al termine e il futuro parla italiano: il nome che sostituirà Pep"

Enzo Maresca è stato indicato a sorpresa come uno dei principali candidati per sostituire Pep Guardiola al Manchester City. Lo riporta The Athletic. L'allenatore del Chelsea sarebbe in cima alla lista dei sostituti dei Cityzens se il tecnico spagnolo dovesse lasciare Manchester al termine della stagione. Maresca, inoltre, ha già lavorato al City: proprio come assistente allenatore di Guardiola per una stagione. Il club inglese si aspetta che Pep rimanga in panchina della prima squadra fino alla fine del suo contratto ma intanto si guarda intorno e prepara l'eventuale piano b. Lo spagnolo, infatti, potrebbe lasciare in anticipo la società di Premier League. E per questo, la dirigenza dei Cityzens avrebbe messo gli occhi sul tecnico italiano del Chelsea, che alla sua prima stagione con i Blues è riuscito a vincere Conference e Mondiale per Club, riportando i londinesi in Champions.
Guardiola flop in cucina, chiuso il suo ristorante di Manchester
In campo sembra aver smarrito il suo proverbiale tocco magico, e ora Guardiola perde anche ai fornelli: il suo ristorante di cucina catalana a Manchester chiude i battenti dopo sette anni. L'annuncio - pubblicato su Instagram - cita "condizioni commerciali eccezionalmente difficili", e costi operativi alle stelle. Una chiusura che si aggiunge alle recenti delusioni sportive del manager del Manchester City, reduce da quelle che con ogni probabilità è stata la sua stagione più deludente, conclusasi senza titoli. Tast Catala, il ristorante nel cuore di Manchester fondato nel 2018 da Guardiola con chef stellato Paco Pérez, prometteva l'autentica esperienza catalana: piatti da condividere su tre piani di gusto. Negli anni aveva ospitato centinaia di clienti e occasioni memorabili, tra tapas e partite in tv. Sia i tanti trionfi inglesi di Pep, ma anche la sua recente flessione. Almeno in termini di risultati sportivi, e fatturato enogastronomico.