"Guardiola, il regno City è al termine e il futuro parla italiano: il nome che sostituirà Pep"

Enzo Maresca è stato indicato a sorpresa come uno dei principali candidati per sostituire Pep Guardiola al Manchester City. Lo riporta The Athletic. L'allenatore del Chelsea sarebbe in cima alla lista dei sostituti dei Cityzens se il tecnico spagnolo dovesse lasciare Manchester al termine della stagione. Maresca, inoltre, ha già lavorato al City: proprio come assistente allenatore di Guardiola per una stagione. Il club inglese si aspetta che Pep rimanga in panchina della prima squadra fino alla fine del suo contratto ma intanto si guarda intorno e prepara l'eventuale piano b. Lo spagnolo, infatti, potrebbe lasciare in anticipo la società di Premier League. E per questo, la dirigenza dei Cityzens avrebbe messo gli occhi sul tecnico italiano del Chelsea, che alla sua prima stagione con i Blues è riuscito a vincere Conference e Mondiale per Club, riportando i londinesi in Champions.