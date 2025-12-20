Thiago Silva, sfuma il ritorno al Milan con Allegri: il brasiliano firma con il Porto

Thiago Silva è ufficialmente un giocatore del Porto . Il club portoghese ha annunciato l'ingaggio del 41enne difensore brasiliano che ha appena rescisso il contratto con il Fluminense . L'ex Milan, dunque, si metterà a disposizione dell'allenatore italiano, Francesco Farioli . "Sono felice di annunciare il mio ritorno al Dragao, voglio esprimere la mia gioia e la mia motivazione per questa opportunità. Voglio ringraziare il nostro presidente, André Villas-Boas, per l'opportunità, e l'allenatore Francesco Farioli, non vedo l'ora di indossare di nuovo questi colori. Conto sul vostro supporto e spero di vedervi al Dragao", ha detto Thiago Silva nel video ufficiale del Porto . Il brasiliano, che ha indossato la maglia della squadra B nel 2004, ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un'ulteriore stagione.

Thiago Silva, niente Milan: nel suo futuro c'è il Porto

Max Allegri e Thiago Silva: un duo che, purtroppo per i tifosi milanisti, non si riconcilierà. Nelle ultime ore sembrava possibile il ritorno del difensore brasiliano al Milan, ma alla fine così non è stato. A mettere i bastoni tra le ruote della macchina dei sogni dei tifosi rossoneri, ci ha pensato un allenatore italiano: si tratta di Francesco Farioli, attuale tecnico del Porto, che ha deciso di fare affidamento sul 41enne ex Chelsea. Thiago Silva ha disputato la sua ultima partita con il Fluminense, club brasiliano dal quale ha preso il via la lunga carriera del centrale di difesa. L'esordio ufficiale in prima squadra è avvenuto nel 2006, prima di fare ufficialmente ritorno nel 2024, disputando 40 gare ufficiali e mettendo a segno due reti. L'ultima partita è stata quella del 15 dicembre in Coppa terminata 1-0 per il Fluminense, ma che ha visto passare il turno al Vasco da Gama. Al termine della gara, Thiago Silva ha salutato i tifosi dell'ormai ex club.