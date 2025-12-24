Delirio Premier, gonfia di soldi e prezzi senza senso: 230 milioni per un attaccante di Serie B!

Reduce da due sconfitte consecutive contro Aston Villa (2-3) e Manchester City (3-0), il West Ham non vince dall'8 novembre, quando superò 3-2 il Burnley in casa. Dopo 17 partite gli Hammers hanno messo insieme appena 13 punti e occupano il terzultimo posto della classifica . Le gare delle prossime settimane saranno decisive visto che i ragazzi di Nuno Espirito Santo affronteranno le dirette rivali per la salvezza, nell'ordine Fulham, Wolverhampton (ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Premier League) e Nottingham Forest. Un trittico niente male che potrebbe far risolgere il West Ham o farlo sprofondare quasi definitivamente.

West Ham alla ricerca di un attaccante per gennaio

Per correre ai ripari e raddrizzare la situazione, il club londinese è pronto a investire sul mercato per rinforzare la rosa nella finestra di trasferimenti di gennaio. A tal proposito il primo nome sulla lista, secondo quanto riferiscono gli inglese del The Sun, sarebbe quello di Jorgen Strand Larsen, attaccante norvegese classe 2000 in forza al Wolverhampton che piace anche al Crystal Palace. Per lui i Wolves in estate hanno rifiutato un'offerta da circa 55 milioni di euro proveniente dal Newcastle. Gli Hammers, però, guardano anche in casa del Coventry City, club che comanda la classifica della Serie B inglese con sei punti di vantaggio sul Middlesbrough.

La folle richiesta del Coventry per Wright

Oltre a Ellis Simms, il cui trasferimento appare altamente improbabile, il West Ham avrebbe puntato i riflettori anche su Haji Wright. Attaccante statunitense classe '98, fin qui in stagione ha messo a referto nove reti in 20 gare complessive. La formazione guidata in panchina da Frank Lampard valuta però il calciatore una cifra spropositata: 200 milioni di sterline (circa 230 milioni di euro). Una richiesta veramente folle, specchio però di un mercato inglese alla deriva, con i prezzi dei giocatori che hanno ormai raggiunto vette inesplorate.