“Aspetto l’Inter! E l'Italia: spero che Gattuso mi tenga in considerazione, Chiellini punto di riferimento"

"Tornare a Milano? Contento della scelta che ho fatto"

In Grecia ci sono anche Calabria e Brignoli. "Sono amici. Con Calabria giochiamo il derby per eccellenza: Olympiakos-Panathinaikos". È stato all’Inter dal 2015 al 2020, chi è il calciatore più forte con cui ha militato? "Mi sono sempre trovato bene con tutti, sia nel settore giovanile che in prima squadra. Ho trovato persone super competenti, disponibili anche con i ragazzi. E quindi anche a livello di settore giovanile ho avuto la migliore esperienza possibile. Quando ero in prima squadra mi hanno aiutato maggiormente soprattutto i difensori: Skriniar, De Vrij, Bastoni". Si diceva potesse tornare all’Inter prima di firmare per l’Olympiakos. "Sì, so che c'è la questione delle liste. Non so se fossero notizie vere o solo indiscrezioni. Col senno del poi posso solo essere contento della scelta che ho fatto". Lei è stato una colonna delle giovanili dell’Italia. "Era un momento che particolarmente mi piaceva, quello di andare in Nazionale. Credo lo sia per i ragazzi che vengono da diverse squadre, che si ritrovano magari per 10 giorni o per un mese. Quando abbiamo giocato gli Europei si creano bei ricordi, è una grande esperienza. E io di Europei Under 21 ne ho disputati tre. È diverso dal club, si crea uno spirito diverso. Tutti vogliono portare in alto l’Italia". Chi è il ragazzo delle varie Under che l’ha maggiormente colpita? "Sebastiano Esposito, dall'Under 14, eravamo insieme pure in 15 e 16. Si vedeva che fosse il giocatore più forte della nostra età, ero sicuro sarebbe arrivato a giocare ad alti livelli. Non è un caso che militi in A, possiede grandi qualità, può arrivare lontanissimo".