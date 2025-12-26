“Aspetto l’Inter! E l'Italia: spero che Gattuso mi tenga in considerazione, Chiellini punto di riferimento"

Lorenzo Pirola non potrebbe essere più felice di aver scelto l’Olympiakos: "Qui in Grecia va tutto alla grande, ormai è un anno e mezzo che mi sono trasferito, mi sto trovando benissimo in tutto: la squadra, la città, le persone. Da quando sono arrivato, ma soprattutto quest'anno, sto giocando tutte le partite, stiamo disputando la Champions League, ho appena rinnovato il contratto, mi trovo veramente benissimo ad Atene". Perché la scelta della Grecia? "Venivo da una situazione comunque complicata dopo la retrocessione a Salerno, mi si è presentata questa occasione, era la migliore per me: il club mi voleva, il mister ci teneva a prendermi, da qui la decisione, che rifarei mille volte, di provare questa esperienza all'estero". Si sta cimentando pure in Champions League. "Io ho fatto sei partite su sei da titolare, abbiamo cinque punti, quindi possiamo ancora sperare di entrare nei playoff. Ce la siamo giocata con il Real Madrid, con l'Arsenal e col Barcellona". Quali sono i suoi obiettivi? "Quando giochi per l'Olympiakos, parla la storia, devi puntare sempre a vincere, in cent'anni di storia in Grecia hanno vinto 48 campionati. Quindi vogliamo ripeterci, dopo l’anno scorso. Lo stesso vale nella coppa nazionale. E a inizio gennaio vogliamo alzare le Supercoppa. In Europa invece proveremo intanto a vincere le prossime due".
"Vorrei incontrare l'Inter in Champions"
Qualora doveste passare, chi le piacerebbe affrontare? "L’Inter! So che possono arrivare tra le prime otto, quindi magari se ne potrebbe parlare dagli ottavi in poi…ma in generale e senza pensare al tabellone, direi Inter. Sarebbe una partita che rappresenta per me qualcosa di più a livello di cuore, simbolica, una chiusura del cerchio". L’ultima l’aveva giocata in Kazakistan, contro l’Almaty. "È stata un'esperienza: 7 ore di volo e 3 di fuso orario. Quando siamo arrivati ci siamo accorti subito del gelo e del freddo. Per fortuna lo stadio era al chiuso, siamo riusciti a giocare intorno ai 5 gradi, fuori c’era tipo meno 20, così sarebbe stato impossibile, avrebbero rimandato la partita. Le assicuro che è stata dura anche solo uscire dall'hotel e andare al pullman, cioè percorrere 50 metri, era infattibile. Al ritorno poi l’aereo era tutto ghiacciato, abbiamo dovuto aspettare, da lì un ritardo di tre ore".
"Tornare a Milano? Contento della scelta che ho fatto"
In Grecia ci sono anche Calabria e Brignoli. "Sono amici. Con Calabria giochiamo il derby per eccellenza: Olympiakos-Panathinaikos". È stato all’Inter dal 2015 al 2020, chi è il calciatore più forte con cui ha militato? "Mi sono sempre trovato bene con tutti, sia nel settore giovanile che in prima squadra. Ho trovato persone super competenti, disponibili anche con i ragazzi. E quindi anche a livello di settore giovanile ho avuto la migliore esperienza possibile. Quando ero in prima squadra mi hanno aiutato maggiormente soprattutto i difensori: Skriniar, De Vrij, Bastoni". Si diceva potesse tornare all’Inter prima di firmare per l’Olympiakos. "Sì, so che c'è la questione delle liste. Non so se fossero notizie vere o solo indiscrezioni. Col senno del poi posso solo essere contento della scelta che ho fatto". Lei è stato una colonna delle giovanili dell’Italia. "Era un momento che particolarmente mi piaceva, quello di andare in Nazionale. Credo lo sia per i ragazzi che vengono da diverse squadre, che si ritrovano magari per 10 giorni o per un mese. Quando abbiamo giocato gli Europei si creano bei ricordi, è una grande esperienza. E io di Europei Under 21 ne ho disputati tre. È diverso dal club, si crea uno spirito diverso. Tutti vogliono portare in alto l’Italia". Chi è il ragazzo delle varie Under che l’ha maggiormente colpita? "Sebastiano Esposito, dall'Under 14, eravamo insieme pure in 15 e 16. Si vedeva che fosse il giocatore più forte della nostra età, ero sicuro sarebbe arrivato a giocare ad alti livelli. Non è un caso che militi in A, possiede grandi qualità, può arrivare lontanissimo".
"Spero Gattuso mi tenga in considerazione"
Crede in una chiamata di Gattuso? "Spero mi tenga in considerazione, magari si informa, non so se abbia l’idea in futuro chiamarmi o meno. Io comunque mi sento pronto, nell'ultimo anno e mezzo sono cresciuto davvero tanto all’Olympiakos. Deciderà il mister, so che è difficile perché nel mio ruolo ci sono grandissimi giocatori". A quale difensore pensa di assomigliare per caratteristiche? "Tanti dicono a Chiellini. Mi piaceva il modo che aveva di stare in campo, la presenza, è stato un punto di riferimento". Cosa ricorda della stagione alla Salernitana? "La mia prima esperienza in Serie A, siamo andati anche molto bene il primo anno, poi c’è stata la retrocessione. Auguro alla piazza di tornare presto nella massima divisione, se lo merita". Ultima domanda: pizza o souvlaki? "Qui si mangia benissimo senza spendere molto. Ma la pizza resta sempre la pizza".
