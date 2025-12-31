Tuttosport.com
Roberto Carlos operato al cuore in Brasile: cosa è successo, le condizioni dell’ex Inter e Real

Il terzino sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo aver fatto un controllo approfondito
Roberto Carlos operato al cuore in Brasile: cosa è successo, le condizioni dell’ex Inter e Real © Getty Images

Negli ultimi giorni il mondo del calcio ha vissuto momenti di apprensione per le condizioni di salute di Roberto Carlos. L’ex terzino brasiliano è stato ricoverato in Brasile per alcuni accertamenti medici che hanno poi portato a un intervento chirurgico. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, generando preoccupazione tra tifosi e appassionati. Fortunatamente, fin dalle prime ore sono arrivati segnali rassicuranti. Le informazioni ufficiali parlano infatti di un quadro clinico sotto controllo e di un esito positivo dell’operazione.

Cosa è successo a Roberto Carlos

Il ricovero di Roberto Carlos non era inizialmente collegato a problemi cardiaci. L’ex campione del Real Madrid si era recato in ospedale per sottoporsi a esami di routine a causa di un trombo individuato a una gamba. Durante questi controlli approfonditi, i medici hanno però riscontrato un’anomalia a livello del cuore. Gli esami diagnostici hanno evidenziato una situazione che richiedeva ulteriori valutazioni immediate. A quel punto lo staff sanitario ha deciso di approfondire il quadro clinico con test specifici. I risultati hanno confermato la necessità di un intervento per prevenire possibili complicazioni. La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale, ma si è rivelata fondamentale. Questo ha permesso ai medici di intervenire tempestivamente. Una decisione presa per garantire la massima sicurezza dell’ex calciatore.

Le condizioni

L’intervento chirurgico è stato effettuato in Brasile ed è riuscito senza alcun tipo di complicazione. Secondo le prime informazioni, l’operazione ha avuto esito positivo e Roberto Carlos ha risposto bene alle cure. Dopo l’intervento, i medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale. Si tratta di una procedura standard per monitorare le condizioni generali del paziente. L’ex campione è vigile e in buone condizioni, con parametri considerati stabili. Anche il suo entourage ha confermato che non ci sono motivi di allarme. A rassicurare ulteriormente sono arrivate le parole dello stesso Roberto Carlos ad As, che ha fatto sapere di sentirsi bene. Un grande sospiro di sollievo per tifosi e addetti ai lavori.

