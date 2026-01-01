Icardi, tentazione Liga. E dalla Turchia: "Rilancio per Calhanoglu!"

Mauro Icardi sospeso fra Turchia e Spagna. Il contratto dell'ex attaccante dell'Inter col Galatasaray è in scadenza a fine stagione ma la società turca, riporta "Fanatik", vorrebbe trattenerlo. Per il rinnovo, però, servirebbe un grande sforzo economico da parte del giocatore, che dovrebbe dimezzarsi l'attuale ingaggio da 10 milioni di euro lordi a stagione. A tentare Icardi c'è la Liga, dove Elche e Oviedo avrebbero pensato a lui per provare a rilanciarsi nella lotta salvezza: una soluzione che tenterebbe il bomber argentino anche per ragioni familiari visto che l'attuale compagna, la China Suarez, vorrebbe stabilirsi in Spagna.
Torna di moda Calhanoglu
Torna intanto di moda per il centrocampo del Galatasaray il nome di Hakan Calhanoglu, che non avrebbe ancora rinunciato all'idea di tornare in patria. Il centrocampista nerazzurro è sotto contratto fino al 2027 e da Istanbul sarebbero pronti a mettere sul piatto 12 milioni di euro per convincere l'Inter a lasciarlo andare.