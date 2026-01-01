Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Icardi, tentazione Liga. E dalla Turchia: "Rilancio per Calhanoglu!"

La punta argentina è contesa da Elche e Oviedo mentre per il Galatasaray torna di moda il centrocampista dell'Inter
1 min
Icardi, tentazione Liga. E dalla Turchia: "Rilancio per Calhanoglu!" © Getty Images

Mauro Icardi sospeso fra Turchia e Spagna. Il contratto dell'ex attaccante dell'Inter col Galatasaray è in scadenza a fine stagione ma la società turca, riporta "Fanatik", vorrebbe trattenerlo. Per il rinnovo, però, servirebbe un grande sforzo economico da parte del giocatore, che dovrebbe dimezzarsi l'attuale ingaggio da 10 milioni di euro lordi a stagione. A tentare Icardi c'è la Liga, dove Elche e Oviedo avrebbero pensato a lui per provare a rilanciarsi nella lotta salvezza: una soluzione che tenterebbe il bomber argentino anche per ragioni familiari visto che l'attuale compagna, la China Suarez, vorrebbe stabilirsi in Spagna.

Torna di moda Calhanoglu

Torna intanto di moda per il centrocampo del Galatasaray il nome di Hakan Calhanoglu, che non avrebbe ancora rinunciato all'idea di tornare in patria. Il centrocampista nerazzurro è sotto contratto fino al 2027 e da Istanbul sarebbero pronti a mettere sul piatto 12 milioni di euro per convincere l'Inter a lasciarlo andare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS