Icardi, tentazione Liga. E dalla Turchia: "Rilancio per Calhanoglu!"

Mauro Icardi sospeso fra Turchia e Spagna. Il contratto dell'ex attaccante dell'Inter col Galatasaray è in scadenza a fine stagione ma la società turca, riporta "Fanatik", vorrebbe trattenerlo. Per il rinnovo, però, servirebbe un grande sforzo economico da parte del giocatore, che dovrebbe dimezzarsi l'attuale ingaggio da 10 milioni di euro lordi a stagione. A tentare Icardi c'è la Liga, dove Elche e Oviedo avrebbero pensato a lui per provare a rilanciarsi nella lotta salvezza: una soluzione che tenterebbe il bomber argentino anche per ragioni familiari visto che l'attuale compagna, la China Suarez, vorrebbe stabilirsi in Spagna.