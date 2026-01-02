Ordonez ultima idea del Liverpool: il Bruges lo valuta 43 milioni

Anche a inizio anno, quando tutto o quasi tace in Europa, la Premier League si rivela un’isola a parte. E una realtà che viaggia da sola, alla propria velocità, e mentre ci si accinge a scendere in campo per la 20esima giornata di campionato si muovono vari club importanti per migliorare la situazione attuale. Tra tutti spicca il Liverpool , attualmente quarto e bisognoso di un impulso importante per poter quantomeno mantenere un posto di prestigio, visto che la vetta dita ben 13 lunghezze. Secondo varie fonti britanniche, infatti, la dirigenza dei Reds si sarebbe fiondata con determinazione sul difensore centrale del Club Brugge Joel Ordoñez . Il nazionale ecuadoriano sembra essere ormai pronto a unirsi ai campioni in carica dopo che il Chelsea si è chiamato fuori dalla lotta a due, anche per la destituzione del tecnico italiano Enzo Maresca . Per assicurarsi le prestazione del centrale sudamericano, che negli ultimi mesi aveva ben impressionato con i belgi, i Reds dovrebbero mettere sul piatto ben 43 milioni , a conferma che quella della squadra nerazzurra è una bottega piuttosto cara.

Neymar resta al Santos

Sempre in casa Liverpool, sfumano per ora le voci che vorrebbero Mohamed Salah partire verso l’Arabia Saudita nell’attuale finestra di mercato. L’attaccante egiziano, infatti, è attualmente impegnato in Coppa d’Africa, ma nonostante i recenti screzi con l’allenatore Arne Slot non dovrebbe essere in partenza, per lo meno nell’immediato. L’Aston Villa ha invece acquistato il 19enne brasiliano Alysson Edward Franco da Rocha dos Santos dal Gremio. Altre nuove rilevanti provengono invece dal Brasile. Da quanto sembra, infatti, Neymar Júnior resterà al Santos anche nelle prossime stagioni. Il fuoriclasse brasiliano ha infatti rinnovato il contratto con il club fino al 31 dicembre 2026. Per l’attaccante che compirà 34 anni a febbraio non è stata un’annata semplice, segnata da diversi infortuni, ma il suo contributo è stato comunque decisivo per aiutare la squadra a mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. Il Santos ha annunciato la notizia in modo misterioso, pubblicando un video con una ripresa dall’alto dello stadio Vila Belmiro e la data “31 dicembre 2026”, accompagnata dalla scritta: “Il momento si avvicina”, senza citare direttamente il nome del giocatore. Ora, per l’ex Barcellona e Psg, parte il conto alla rovescia per vedere se potrà convincere Ancelotti a convocarlo per i Mondiali che si disputeranno in Nord e Meso America la prossima estate.