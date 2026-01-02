"Gravi ustioni, ricoverato in Germania": chi è il calciatore ferito nella tragedia di Crans-Montana

La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha sconvolto la Svizzera e l’Europa intera. Un incendio scoppiato all’interno di un locale ha causato decine di vittime e numerosi feriti, molti dei quali giovani. Tra questi c’è anche un calciatore francese, Tahirys Dos Santos , promessa del Metz B . Il 19enne è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasferito all’estero per ricevere cure specialistiche. Il mondo del calcio segue con apprensione l’evolversi della situazione.

Le parole dell’agente di Dos Santos

A fare il punto sulle condizioni di Tahirys Dos Santos è stato il suo agente Christophe Hutteau, intervenuto ai microfoni di RMC Sport. “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva”. Un segnale incoraggiante, seppur inserito in un quadro clinico ancora molto delicato. Hutteau ha invitato alla prudenza, sottolineando come sia prematuro sbilanciarsi su una prognosi. “È troppo presto per fare una diagnosi”, ha spiegato. L’agente ha poi lasciato intendere la gravità delle lesioni riportate dal giocatore. “Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Parole che restituiscono tutta la complessità del momento.

Il comunicato ufficiale del Metz

È stato il Metz a confermare ufficialmente il coinvolgimento del giovane difensore nell’incendio di Crans-Montana. “Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro”. Nel comunicato il club precisa che “il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato”. La società ha espresso la propria vicinanza al giocatore, sottolineando come l’intero ambiente granata sia rimasto scosso dalla notizia. Dirigenti, staff e compagni hanno fatto sentire il loro sostegno. Il Metz ha inoltre garantito assistenza alla famiglia e la collaborazione con le autorità mediche. “Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffuse in caso di sviluppi significativi”, invitando al rispetto della privacy.