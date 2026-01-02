"Gravi ustioni, ricoverato in Germania": chi è il calciatore ferito nella tragedia di Crans-Montana

La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha sconvolto la Svizzera e l’Europa intera. Un incendio scoppiato all’interno di un locale ha causato decine di vittime e numerosi feriti, molti dei quali giovani. Tra questi c’è anche un calciatore francese, Tahirys Dos Santos, promessa del Metz B. Il 19enne è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasferito all’estero per ricevere cure specialistiche. Il mondo del calcio segue con apprensione l’evolversi della situazione.
Le parole dell’agente di Dos Santos
A fare il punto sulle condizioni di Tahirys Dos Santos è stato il suo agente Christophe Hutteau, intervenuto ai microfoni di RMC Sport. “Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva”. Un segnale incoraggiante, seppur inserito in un quadro clinico ancora molto delicato. Hutteau ha invitato alla prudenza, sottolineando come sia prematuro sbilanciarsi su una prognosi. “È troppo presto per fare una diagnosi”, ha spiegato. L’agente ha poi lasciato intendere la gravità delle lesioni riportate dal giocatore. “Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova”. Parole che restituiscono tutta la complessità del momento.
Il comunicato ufficiale del Metz
È stato il Metz a confermare ufficialmente il coinvolgimento del giovane difensore nell’incendio di Crans-Montana. “Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro”. Nel comunicato il club precisa che “il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato”. La società ha espresso la propria vicinanza al giocatore, sottolineando come l’intero ambiente granata sia rimasto scosso dalla notizia. Dirigenti, staff e compagni hanno fatto sentire il loro sostegno. Il Metz ha inoltre garantito assistenza alla famiglia e la collaborazione con le autorità mediche. “Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffuse in caso di sviluppi significativi”, invitando al rispetto della privacy.
Chi è Dos Santos
Tahirys Dos Santos, è un giovane calciatore francese cresciuto nel settore giovanile del Metz, ha già ottenuto alcune convocazioni con la prima squadra. Dopo aver completato l’intero percorso nelle giovanili, è stato stabilmente aggregato ai grandi. La sua ultima presenza risale alla Coppa di Francia, competizione nella quale ha fatto il suo debutto ufficiale. Terzino sinistro di prospettiva, ha legato tutta la sua carriera al Metz, arrivando al calcio professionistico direttamente dal vivaio.Le parole del suo agente: "La mattina del 31 dicembre mi ha chiamato per dirmi che stava lavorando duramente a livello fisico, che il suo obiettivo per la seconda metà della stagione era quello di entrare a far parte a titolo definitivo della squadra professionistica e che stava facendo tutto il possibile per tornare in piena forma. È un diciannovenne, nel pieno della sua carriera, che aveva appena esordito con la prima squadra in Coppa di Francia. Tutto stava andando a meraviglia ed era una ricompensa per la sua grande professionalità. C’è un senso di ingiustizia".
Il messaggio di Gianni Infantino
Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, profondamente legato alla regione svizzera colpita. “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del tragico incendio che ha causato la morte di molte persone e il ferimento di decine di altre a Crans-Montana, nel Canton Vallese”. Infantino ha ricordato il valore umano della comunità locale. “Questa è una regione della Svizzera a me particolarmente cara, e sono certo che la comunità locale saprà mobilitarsi per offrire tutto il sostegno possibile a chi ne ha bisogno”. Il numero uno del calcio mondiale ha poi allargato il pensiero a tutte le vittime. “A nome di tutta la FIFA e della comunità calcistica mondiale, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di tutte le persone colpite da questa tragedia”. Un messaggio di vicinanza che unisce sport e solidarietà.
