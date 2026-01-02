Lens inarrestabile, continua il sogno davanti al Psg. Pari al 91' nel derby di Madrid

Il Lens inizia il 2026 con una vittoria. La capolista della Ligue 1 vince 3-0 sul campo del Tolosa con i gol di Said, Thomasson e Ganiou nella ripresa, approfittando anche dell'inferiorità numerica dei rivali dove Emersonn rimedia il rosso al 23'. Il Lens allunga così a +4 sul Psg, in campo domenica sera al Parco dei Principi nel derby col Paris. In Liga un gol di Arambarri al 91' salva il Getafe, che pareggia 1-1 sul campo del Rayo Vallecano nel derby madrileno. A sbloccare la gara era stato Jorge de Frutos nel recupero del primo tempo
