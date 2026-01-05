Terremoto Manchester United, Amorim esonerato! Il comunicato ufficiale, chi prende il suo posto

Le parole di Amorim dopo il pareggio contro il Leeds

La posizione di Amorim è diventata insostenibile dopo che ha attaccato il club, e in particolare il direttore sportivo Jason Wilcox, per la sessione di mercato di gennaio e per quella che lui considerava la sua mancanza di controllo sul club. Amorim ha accennato ai problemi avuti durante le feste natalizie nella conferenza stampa pre-partita di venerdì, poi si è spinto oltre dopo l'1-1 a Elland Road: "Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non l'allenatore. E questo è chiaro. So che non mi chiamo Tuchel, non sono Conte, non sono Mourinho. Ma sono il manager del Manchester United. E sarà così per 18 mesi o finché il consiglio non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Continuerò a fare il mio lavoro finché non arriverà un altro a sostituirmi".