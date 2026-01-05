Terremoto Manchester United, Amorim esonerato! Il comunicato ufficiale, chi prende il suo posto

Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. Con una nota sul suo sito internet, il club inglese ha annunciato l'esonero del 40enne tecnico portoghese dopo un altro pareggio contro il Leeds United. I Red Devils sono a 17 punti dalla capolista Arsenal e arrivano da un dicembre difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Secondo i media britannici Darren Fletcher, attuale allenatore della squadra giovanile ed ex centrocampista del Manchester United, dovrebbe assumere la carica di allenatore ad interim.
Amorim esonerato: la nota del Manchester United
"Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League - si legge nel comunicato - la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è il momento giusto per un cambiamento. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra mercoledì contro il Burnley".
Le parole di Amorim dopo il pareggio contro il Leeds
La posizione di Amorim è diventata insostenibile dopo che ha attaccato il club, e in particolare il direttore sportivo Jason Wilcox, per la sessione di mercato di gennaio e per quella che lui considerava la sua mancanza di controllo sul club. Amorim ha accennato ai problemi avuti durante le feste natalizie nella conferenza stampa pre-partita di venerdì, poi si è spinto oltre dopo l'1-1 a Elland Road: "Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non l'allenatore. E questo è chiaro. So che non mi chiamo Tuchel, non sono Conte, non sono Mourinho. Ma sono il manager del Manchester United. E sarà così per 18 mesi o finché il consiglio non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Continuerò a fare il mio lavoro finché non arriverà un altro a sostituirmi".
I numeri di Amorim con il Manchester United
Chiamato dai Red Devils dopo aver vinto praticamente tutto in patria alla guida di Braga e Sporting Lisbona, il classe '85 ha totalizzato 63 panchine con il Manchester United vincendo appena 25 volte (39,68%), pareggiando 15 sfide e perdendo in ben 23 occasioni. Numeri deludenti che non hanno portato nessun trofeo nella bacheca del club, che ha così deciso di sollevarlo dall'incarico dopo aver chiuso al 15° posto il primo anno, fallendo così l'accesso alle coppe europee, e dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, con Bruno Fernandes e compagni solo sesti in classifica.
Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. Con una nota sul suo sito internet, il club inglese ha annunciato l'esonero del 40enne tecnico portoghese dopo un altro pareggio contro il Leeds United. I Red Devils sono a 17 punti dalla capolista Arsenal e arrivano da un dicembre difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Secondo i media britannici Darren Fletcher, attuale allenatore della squadra giovanile ed ex centrocampista del Manchester United, dovrebbe assumere la carica di allenatore ad interim.
Amorim esonerato: la nota del Manchester United
"Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League - si legge nel comunicato - la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è il momento giusto per un cambiamento. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra mercoledì contro il Burnley".