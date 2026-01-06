Rosenior firma con il Chelsea fino al 2032: "Darò tutto per riportare questo club al successo"

LONDRA (INGHILTERRA) - Liam Rosenior è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea . Dopo la conferenza stampa tenuta stamane a Strasburgo per far sapere del suo sì ai Blues, il 41enne tecnico inglese è stato annunciato dal club londinese come successore di Enzo Maresca , andato via da Stamford Bridge nel giorno di Capodanno . Lungo contratto per Rosenior, che ha firmato fino al 2032 e vivrà dunque la sua prima esperienza in Premier League. Non la prima Oltremanica visto che ha allenato in Championship Derby County (luglio-settembre 2022) e poi Hull City (novembre 2022-giugno 2024).

Rosenior e i numeri con lo Strasburgo

Reduce dall'esperienza allo Strasburgo - stessa proprietà del Chelsea - dove era sbarcato nell'estate 2024, ha chiuso al settimo posto in Ligue 1 ottenendo alla prima stagione la qualificazione in Europa che a quelle latitudini mancava da 19 anni, mentre nel campionato in corso ha confermato lo stesso piazzamento e centrato il pass per gli ottavi di Conference in virtù della prima posizione nella League Phase. Nel suo anno e mezzo con il club francese il classe '84 ha totalizzato 63 panchine con un score di tutto rispetto: 32 vittorie, 14 pareggi e 17 sconfitte.

Chelsea, Rosenior si presenta

"Sono estremamente onorato e lusingato di essere stato nominato allenatore del Chelsea - si presenta Rosenior -. È un club con uno spirito unico e una storia gloriosa di trofei vinti. Il mio compito è proteggere questa identità e creare una squadra che rifletta questi valori in ogni partita che giochiamo, continuando a vincere trofei. Essere scelto per questo ruolo significa tutto per me e voglio ringraziare tutti per l'opportunità e la fiducia dimostrate. Darò tutto me stesso per portare questo club al successo che merita. Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell'unità, nello stare insieme e nel lavorare l'uno per l'altro, e questi valori saranno al centro di tutto ciò che faremo. Saranno il fondamento del nostro successo. C'è fame di vittorie e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli".

Il Chelsea dà il benvenuto a Rosenior

"Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior ad allenatore della squadra maschile. Benvenuto al Chelsea, Liam". Questo invece il breve messaggio postato su Instagram dai Blues per dare il benvenuto al nuovo allenatore cui spetta l'arduo compito di risollevare le sorti della squadra, attualmente quinta in classifica a quota 31, a -17 dall'Arsenal capolista.