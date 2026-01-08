Il Psg vince la Supercoppa di Francia! Luis Enrique acciuffa De Zerbi al 95' e poi trionfa ai rigori

Il Psg si aggiudica la Supercoppa di Francia al termine di una finale thriller decisa solamente dopo i calci di rigore. Notte amara in Kuwait per l'OM di Roberto De Zerbi che prima rimonta i campioni d'Europa, poi si fa raggiungere all'ultimo respiro e infine crolla nella lotteria dagli undici metri. Luis Enrique aggiunge un altro trofeo nella bacheca parigina e nella sua avventura a Parigi dando seguito allo storico triplete conquistato nella passata stagione con la Ligue 1, la Coppa di Francia e il 5-0 all' Inter in Champions League.

Ramos e Chvalier i protagonisti

Parte forte il Psg che sblocca al 13' con Dembele, il pallone d'oro aggancia un passaggio in area e scodella alle spalle di Rulli per il vantaggio parigino. L'OM non ci sta e con Greenwood, Emerson e l'ex Juve Weah mette alla prova Chevalier prima dell'intervallo. Nella ripresa la formazione di Luis Enrique si difende con ordine, ma nel finale si scioglie. Al 74' ingenuità di Chevalier e calcio di rigore trasformato da Greenwood per il pari, all'87' è invece Pacho, nel tentativo di respingere un cross in area, a condannare i campioni d'Europa al sorpasso degli uomini di De Zerbi. Sembra finita, ma come sempre è Gonçalo Ramos l'uomo della provvidenza del Psg: al 95' si fa trovare pronto sulla sponda di Barcola per il 2-2 che rimanda il verdetto ai calci di rigore. Nella lotteria dagli undici metri torna protagonista Chevalier che ipnotizza O'Riley e Traore; Ramos, Vitinha, Mendes e Doué regalano la Supercoppa a Luis Enrique.