Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Psg vince la Supercoppa di Francia! Luis Enrique acciuffa De Zerbi al 95' e poi trionfa ai rigori

In Kuwait si aggiudicano un trofeo ancora i parigini: Gonçalo Ramos e Chevalier condannano il Marsiglia
2 min
Il Psg vince la Supercoppa di Francia! Luis Enrique acciuffa De Zerbi al 95' e poi trionfa ai rigori© APS

Il Psg si aggiudica la Supercoppa di Francia al termine di una finale thriller decisa solamente dopo i calci di rigore. Notte amara in Kuwait per l'OM di Roberto De Zerbi che prima rimonta i campioni d'Europa, poi si fa raggiungere all'ultimo respiro e infine crolla nella lotteria dagli undici metri. Luis Enrique aggiunge un altro trofeo nella bacheca parigina e nella sua avventura a Parigi dando seguito allo storico triplete conquistato nella passata stagione con la Ligue 1, la Coppa di Francia e il 5-0 all'Inter in Champions League.

Ramos e Chvalier i protagonisti

Parte forte il Psg che sblocca al 13' con Dembele, il pallone d'oro aggancia un passaggio in area e scodella alle spalle di Rulli per il vantaggio parigino. L'OM non ci sta e con Greenwood, Emerson e l'ex Juve Weah mette alla prova Chevalier prima dell'intervallo. Nella ripresa la formazione di Luis Enrique si difende con ordine, ma nel finale si scioglie. Al 74' ingenuità di Chevalier e calcio di rigore trasformato da Greenwood per il pari, all'87' è invece Pacho, nel tentativo di respingere un cross in area, a condannare i campioni d'Europa al sorpasso degli uomini di De Zerbi. Sembra finita, ma come sempre è Gonçalo Ramos l'uomo della provvidenza del Psg: al 95' si fa trovare pronto sulla sponda di Barcola per il 2-2 che rimanda il verdetto ai calci di rigore. Nella lotteria dagli undici metri torna protagonista Chevalier che ipnotizza O'Riley e Traore; Ramos, Vitinha, Mendes e Doué regalano la Supercoppa a Luis Enrique.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS