Il Dortmund rischia con l'Eintracht, poi trova il pari al 96°. La Real Sociedad stende il Getafe

Termina 3-3 la sfida andata in scena a Francoforte sul Meno. Al Coliseum i baschi si impongono 2-1 nel recupero
1 min
Il Dortmund rischia con l'Eintracht, poi trova il pari al 96°. La Real Sociedad stende il Getafe

Due volte avanti e due volte raggiunto, il Borussia Dortmund rischia la beffa nel recupero ma alla fine strappa un pari a Francoforte anche se offre la chance al Bayern - in campo domenica all'Allianz Arena contro il Wolfsburg - di allungare a +11. Beier porta avanti i gialloneri al 10' ma un minuto dopo Can Uzun pareggia su rigore. Nella ripresa altro botta e risposta: il Borussia rimette la testa avanti con Nmecha al 68', al 71' l'Eintracht trova il 2-2 con Ebnouatalib col contributo decisivo dell'ultimo arrivato Kalimuendo. La squadra di Toppmoller riesce addirittura a ribaltarla al 92' con Dahoud ma quattro giri di lancette dopo Chukwuemeka firma il definitivo 3-3 evitando ai suoi la sconfitta.

Getafe beffato nel recupero

La Real Sociedad ritrova dopo un mese e mezzo la vittoria nella Liga, beffando nel recupero il Getafe al Coliseum. Brais Mendez la sblocca al 36', poi al 90' i madrileni trovano il pari con Juanmi ma al sesto minuto di recupero arriva il 2-1 della Real firmato da Aramburu, per un successo - il primo dall'arrivo di Matarazzo in panchina - che mancava dal 22 novembre scorso. In classifica i baschi agganciano a quota 21 lo stesso Getafe, che ha raccolto un solo punto nelle ultime 5 giornate.

Tutte le news di Calcio Estero

