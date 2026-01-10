City a valanga in FA Cup, 10-1: Semenyo si presenta con gol. Crollo Crystal Palace

Manchester City a valanga sull' Exeter , squadra di terza divisione: la formazione di Guardiola si impone con un suntuoso 10-1. In gol vanno Alleyne, Rodri, Lewis (doppietta), il nuovo acquisto Semenyo , Reijnders, O'Reilly e McAidoo, oltre alle due autoreti di Doyle-Hayes e Fitzwater. Crolla incredibilmente il Crystal Palace che viene eliminato dal Macclesfield : la squadra di sesta divisione vince in casa per 2-1. Il Sunderland piega in trasferta, ai rigori, l' Everton e stacca il pass per il turno successivo. Ed era stata proprio la formazione di Le Bris a portarsi avanti nel primo tempo con Le Fee (ex Roma), per poi vedersi riprendere dalla squadra di Moyes nella ripresa con un rigore di Garner. Ai supplementari non accade nulla, così si va ai tiri dagli undici metri. Li fallisce tutti l'Everton, mentre il Sunderland va a segno per tre volte e può festeggiare l'accesso alla prossima fase.

Friburgo ok, pareggia il Colonia

Vittoria di misura per 2-1 per il Friburgo, in casa, nella 16esima giornata della Bundesliga, contro l'Amburgo. A decidere il match le reti di Grifo (su rigore) e Matanovic. Inutile per gli ospiti, che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Elfadli, il gol del momentaneo vantaggio di Vuskovic. Pari per 2-2, invece, tra Heidenheim e Colonia: formazione di casa due volte in vantaggio con Pieriger e Niehues, ospiti abili a rimontare in entrambi i casa con i guizzi di Martel e El Mala. Stesso punteggio anche tra Union Berlino e Mainz, con quest'ultima che dopo essere stata avanti di due gol (Amiri e Hollerbach) si è vista rimontare dalla formazione berlinese con Jeong Woo-Yeong e Doekhi.