Ronaldo perde contro Inzaghi e non ci sta, "L'avete rubata!": delirio a Riad

Nemmeno Cristiano Ronaldo può fermare un Demone scatenato . Simone Inzaghi fa impazzire CR7 , che con ogni probabilità anche quest’anno insieme all’ Al Nassr rimarrà a zeru tituli, come si dice in dialetto portoghese. L’ Al-Hilal dell’ex tecnico interista era imbattuto e a quattro punti di vantaggio prima dello scontro al vertice di ieri sera. Dopo aver vinto la sfida 3-1 è andato a dormire a più sette e Ronaldo ora vede col binocolo la possibilità di vincere il titolo in Arabia Saudita, pure quest’anno. E pensare che il fuoriclasse di Funchal aveva pure segnato il gol del vantaggio per i suoi, che sembrava avere messo la gara in discesa per gli uomini in maglia gialla di Jorge Jesus. Ma davanti a uno stadio praticamente pieno e quasi tutto blu, visto che si giocava in casa dell’Al-Hilal, a Inzaghi è girata bene sugli episodi.

Var, espulsione e svolta della partita: l’Al-Hilal cambia marcia

Proprio quando la partita sembrava in mano gli avversari, un fuorigioco sbagliato e un intervento suicida di Simakan in area mandavano sul dischetto Al Dawsari che faceva 1-1. L’inizio del caos. Perché dopo aver segnato Al Dawsari fa per andare a riprendere il pallone dentro alla porta e viene a contatto col portiere dell’Al Nassr, Al Aquidi. L’arbitro francese Le Texier, che dirigeva l’incontro, all’inizio non vede, poi lo richiamano al Var e le immagini mostrano un colpo in faccia di Al Aquidi ad Al Dawsari, probabilmente non violentissimo, ma sicuramente volontario: scatta così il cartellino rosso. Un’espulsione che cambia inesorabilmente l’inerzia della gara, con l’Al-Hilal che dai e dai, alla fine trova il vantaggio con Kanno.

Ronaldo sostituito, polemiche e trionfo finale di Inzaghi

A quel punto Jorge Jesus, sotto 2-1 pensa bene di togliere Cristiano Ronaldo, che non la prende benissimo. Conscio del fatto che tanto le telecamere stanno sempre fisse su di lui, comincia a scuotere la testa e poi (dopo attenta lettura del labiale) dice: incredibile, incredibile. Che l’allenatore ora rischi il posto per averlo sostituito? Chissà. Di certo, togliere il migliore della squadra, o comunque l’uomo che sapeva rendersi più pericoloso, col risultato da recuperare non è parsa una mossa geniale. Infatti Milinkovic-Savic si procurava poco dopo un altro rigore: Ruben Neves segnava il 3-1 e Inzaghi esplodeva. Le telecamere, furbe, sono però andate a cercare Cristiano, che con un girar di polso, mano e dita a favore di obiettivo faceva un gesto dal significato inequivocabile: l’hanno rubata. Il Demone di Piacenza va verso la vittoria di un altro campionato.