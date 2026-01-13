Carabao Cup, il City sbanca Newcastle e ipoteca la finale: ancora Semenyo e Cherki

Il Manchester City ipoteca l'accesso alla finale di EFL Cup. Sul terreno del Newcastle, la squadra guidata da Guardiola ha vinto con il risultato di 2-0 la semifinale di andata. Dopo un primo tempo terminato senza reti, succede tutto nel nella ripresa: di Semenyo al 53' il gol che sblocca il risultato a favore degli ospiti, di Cherki su calcio di rigore al 99' il raddoppio e il definitivo 0-2. La partita di ritorno tra Newcastle e City a Manchester è in programma il prossimo 4 febbraio. Domani l'andata della seconda semifinale tra Chelsea e Arsenal.