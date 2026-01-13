Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Carabao Cup, il City sbanca Newcastle e ipoteca la finale: ancora Semenyo e Cherki

Vittoria in trasferta per la squadra di Guardiola. La partita di ritorno è in programma il prossimo 4 febbraio a Manchester
1 min
Carabao Cup, il City sbanca Newcastle e ipoteca la finale: ancora Semenyo e Cherki© APS

Il Manchester City ipoteca l'accesso alla finale di EFL Cup. Sul terreno del Newcastle, la squadra guidata da Guardiola ha vinto con il risultato di 2-0 la semifinale di andata. Dopo un primo tempo terminato senza reti, succede tutto nel nella ripresa: di Semenyo al 53' il gol che sblocca il risultato a favore degli ospiti, di Cherki su calcio di rigore al 99' il raddoppio e il definitivo 0-2. La partita di ritorno tra Newcastle e City a Manchester è in programma il prossimo 4 febbraio. Domani l'andata della seconda semifinale tra Chelsea e Arsenal.

Il calendario delle semifinali

ANDATA SEMIFINALI: Newcastle - Manchester City 0-2; Chelsea - Arsenal 14/01, ore 21
RITORNO SEMIFINALI: Arsenal - Chelsea 03/02, ore 21; Manchester City - Newcastle 04/02, ore 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS