Carabao Cup, il City sbanca Newcastle e ipoteca la finale: ancora Semenyo e Cherki

Il Manchester City ipoteca l'accesso alla finale di EFL Cup. Sul terreno del Newcastle, la squadra guidata da Guardiola ha vinto con il risultato di 2-0 la semifinale di andata. Dopo un primo tempo terminato senza reti, succede tutto nel nella ripresa: di Semenyo al 53' il gol che sblocca il risultato a favore degli ospiti, di Cherki su calcio di rigore al 99' il raddoppio e il definitivo 0-2. La partita di ritorno tra Newcastle e City a Manchester è in programma il prossimo 4 febbraio. Domani l'andata della seconda semifinale tra Chelsea e Arsenal.
Il calendario delle semifinali
ANDATA SEMIFINALI: Newcastle - Manchester City 0-2; Chelsea - Arsenal 14/01, ore 21
RITORNO SEMIFINALI: Arsenal - Chelsea 03/02, ore 21; Manchester City - Newcastle 04/02, ore 21.