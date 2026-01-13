Tuttosport.com
Atletico di misura in Coppa del Re, decide Griezmann. Poker del Bilbao, doppietta per Guruzeta

Passa anche la Real Sociedad che elimina l'Osasuna ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari
1 min
Atletico di misura in Coppa del Re, decide Griezmann. Poker del Bilbao, doppietta per Guruzeta© EPA

L'Atletico Madrid vola ai quarti di finale della Coppa del Re dopo aver battuto in trasferta di misura il Deportivo La Coruna: decisiva la firma del solito Griezmann al minuto 61. Poker dell'Athletic Bilbao in casa del Leonesa: la formazione basca ha bisogno però dei tempi supplementari per qualificarsi. Succede quasi tutto nel primo tempo di gioco che termina sul punteggio di 3-3 grazie alla doppietta di Guruzeta e alla firma di Sancet su rigore per gli ospiti mentre, per i padroni di casa, in gol sono andati due volte Calero e Sobrino (su rigore). Al termine del primo tempo supplementare ci ha pensato Gomez, ancora su rigore, a regalare la qualificazione ai baschi.

Real Sociedad ok ai rigori

Terminano col punteggio di 2-2 i 120 minuti di Real Sociedad-Osasuna: Moncayola e un'autorete di Oyarzabal regalano il doppio vantaggio agli ospiti, ripresi nel secondo tempo dalle reti di Turrientes e Zubeldia. Ai calci di rigore la spuntano però i baschi di San Sebastian: decisivi gli errori di Moncayola e Catena per la formazione di Pamplona.

Calcio Estero

