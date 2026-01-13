Atletico di misura in Coppa del Re, decide Griezmann. Poker del Bilbao, doppietta per Guruzeta

L'Atletico Madrid vola ai quarti di finale della Coppa del Re dopo aver battuto in trasferta di misura il Deportivo La Coruna: decisiva la firma del solito Griezmann al minuto 61. Poker dell'Athletic Bilbao in casa del Leonesa: la formazione basca ha bisogno però dei tempi supplementari per qualificarsi. Succede quasi tutto nel primo tempo di gioco che termina sul punteggio di 3-3 grazie alla doppietta di Guruzeta e alla firma di Sancet su rigore per gli ospiti mentre, per i padroni di casa, in gol sono andati due volte Calero e Sobrino (su rigore). Al termine del primo tempo supplementare ci ha pensato Gomez, ancora su rigore, a regalare la qualificazione ai baschi.