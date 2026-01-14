Carabao Cup, al Chelsea non basta Garnacho: trionfo Arsenal, Arteta vede la finale

L'Arsenal vince 3-2 in casa Chelsea nell'andata delle semifinali della Efl Cup. La squadra di Arteta va in vantaggio al 7' con White e raddoppia ad inizio ripresa con Gyokeres. Garnacho al 57' rimette in gara il Chelsea, ma Zubimendi al 71' sigla l'1-3 Arsenal. Ancora Garnacho all'83' segna per il Chelsea la rete del definitivo 2-3. La gara di ritorno è in programma il 3 febbraio prossimo. Nell'altra semifinale, giocata martedì 13 gennaio, il Manchester City ha ipotecato l'accesso alla finale vincendo 2-0 sul terreno del Newcastle con le reti di Semenyo e Cherki su rigore.