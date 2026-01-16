Il Psg vince con il bis di Dembele, il Monaco crolla in casa. Sei gol tra Werder Brema e Francoforte

PARIGI (Francia) - La 18ª giornata della Ligue1 si apre con il Paris Saint-Germain che si mette alle spalle la clamorosa eliminazione in Coppa contro i Paris Fc e sigla la quarta vittoria consecutiva. Al Parco dei Principi i campioni in carica battono il Lilla (4°) per 3-0 e per una sera tornano in testa alla classifica in solitaria (42 punti a 40) in attesa del match del Lens (sabato contro l'Auxerre). Mattatore del match per Luis Enrique il pallone d'oro Ousmane Dembele con la doppietta (13' e 64') oltre al tris calato da Barcola al 93'

Nell'altra partita della serata il Monaco conferma la crisi con il 4° ko consecutivo. Questa volta a battere i monegaschi è stato il Lorient per 3-1: Fati pareggia al 76' per i padroni di casa ma in due minuti gli ospiti si prendono la vittoria con le reti di Makengo (85') e Karim (87'). Per il Lorient si tratta del 7° risultato utile consecutivo che lo porta a quota 22 punti, a -1 dal Monaco