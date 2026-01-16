Il Psg vince con il bis di Dembele, il Monaco crolla in casa. Sei gol tra Werder Brema e Francoforte

PARIGI (Francia) - La 18ª giornata della Ligue1 si apre con il Paris Saint-Germain che si mette alle spalle la clamorosa eliminazione in Coppa contro i Paris Fc e sigla la quarta vittoria consecutiva. Al Parco dei Principi i campioni in carica battono il Lilla (4°) per 3-0 e per una sera tornano in testa alla classifica in solitaria (42 punti a 40) in attesa del match del Lens (sabato contro l'Auxerre). Mattatore del match per Luis Enrique il pallone d'oro Ousmane Dembele con la doppietta (13' e 64') oltre al tris calato da Barcola al 93'
Nell'altra partita della serata il Monaco conferma la crisi con il 4° ko consecutivo. Questa volta a battere i monegaschi è stato il Lorient per 3-1: Fati pareggia al 76' per i padroni di casa ma in due minuti gli ospiti si prendono la vittoria con le reti di Makengo (85') e Karim (87'). Per il Lorient si tratta del 7° risultato utile consecutivo che lo porta a quota 22 punti, a -1 dal Monaco
Bundesliga, il Francorte riprende il Werder al 95'
Clamorosa partita tra Werder Brema e Francoforte conclusa 3-3 con un finale ad alte emozioni. Neanche un minuto sul cronometro e Kalimuendo sblocca il parziale, al 29' arriva la replica dei padroni di casa con Njinmah ma ad inizio ripresa (56') Collins riporta avanti gli ospiti. Quando tutto fa presagire ad un successo del Francoforte ecco il colpo di coda dei Lupi: pareggio di Stage al 78' e 180" gol sorpasso di Milosevic. Proprio mentre il Werder vedeva il ritorno alla vittoria dopo 6 partite il Francoforte riesce a dare il colpo di reni al 95' con il gol di Knauf!
Liga, il Girona cala il tris
Infine terza vittoria consecutiva del Girona che vince a casa dell'Espanyol per 2-0. A decidere l'incontro sono i due rigori trasfromati entrambi nei minuti di recupero del primo (45'+3) e del secondo tempo (94') da Vanat.