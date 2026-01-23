Tuttosport.com
Barcola decisivo, il Psg si riprende la vetta in Ligue 1. Liga, vittoria in extremis per il Levante

La formazione di Luis Enrique vince sul campo dell'Auxerre. Pareggio senza reti in Bundesliga tra St Pauli e Amburgo
1 min
Barcola decisivo, il Psg si riprende la vetta in Ligue 1. Liga, vittoria in extremis per il Levante© EPA

Il Psg si riprende dopo il ko infrasettimanale di Champions e vince, per 1-0, sul campo dell'Auxerre la prima gara della 19esima giornata della Ligue 1. Gara decisa dalla rete siglata da Barcola al 34' della ripresa. Grazie a questa affermazione i parigini scavalcano in vetta alla classifica il Lens, in campo domani sera, in trasferta, contro il Marsiglia di De Zerbi. Quarto ko di fila per l'Auxerre fermo a 12 e ultimo con il Metz. Pareggio senza reti, invece, nell'anticipo di Bundesliga tra St Pauli e Amburgo

Vittoria per il Levante in Liga

Vittoria casalinga in extremis per il Levante contro l'Elche nel'anticipo della 21esima giornata di Liga. I padroni di casa, che avevano incassato il 2-2 al 92', sono riusciti a trovare il gol del definitivo 3-2 con Matturro al 96', ottenendo una vittoria preziosa per la lotta alla salvezza e salendo a quota 17. Settimo ko in campionato per l'Elche, che rimane ottavo con 24 punti.

Tutte le news di Calcio Estero

