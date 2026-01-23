Barcola decisivo, il Psg si riprende la vetta in Ligue 1. Liga, vittoria in extremis per il Levante

Il Psg si riprende dopo il ko infrasettimanale di Champions e vince, per 1-0, sul campo dell'Auxerre la prima gara della 19esima giornata della Ligue 1. Gara decisa dalla rete siglata da Barcola al 34' della ripresa. Grazie a questa affermazione i parigini scavalcano in vetta alla classifica il Lens, in campo domani sera, in trasferta, contro il Marsiglia di De Zerbi. Quarto ko di fila per l'Auxerre fermo a 12 e ultimo con il Metz. Pareggio senza reti, invece, nell'anticipo di Bundesliga tra St Pauli e Amburgo.