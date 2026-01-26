Lichtsteiner, la leggenda Juve come non lo immaginate: arriva la scelta, firma ufficiale

Lichtsteiner, la carriera e la consacrazione in bianconero

è il nuovo allenatore del Basilea. Il 42enne, che conosce già molto bene il club grazie alla sua attività nelle giovanili rossoblù,in quella che sarà la sua prima esperienza da capo allenatore. Le prime parole dell'ex Juventus: "Sono molto convinto del progetto a lungo termine del Basilea e sono quindi felice di poterne far parte da subito. Anche se questo passo arriva un po' prima del previsto, per me era ovvio accettare questa sfida in questo fantastico club, vista la situazione che si è venuta a creare. Sono sicuro che insieme potremo ottenere grandi risultati con l'FCB".

La sua carriera lo ha portato dal Grasshopper Club Zurigo al Lille e fino allo sbarco in Serie A con la Lazio. Nell'estate del 2011 Stephan si lega alla Juventus (che lo preleva dai biancocelesti per 10 milioni di euro) dove, oltre a diventare un giocatore fondamentale, vince 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe (che ne fanno tuttora lo straniero più titolato nella storia del campionato italiano) per un totale di 258 presenze con 15 gol.

Al termine della sua carriera da calciatore (chiusa nel 2020 all'Amburgo), Lichtsteiner ha intrapreso la carriera di allenatore, facendo le prime esperienze come assistente allenatore della squadra Under 16 del Kriens e della nazionale svizzera Under 18. Nel febbraio 2022 lo svizzero è entrato per la prima volta a far parte del Basilea, dove in due anni e mezzo ha ricoperto inizialmente il ruolo di allenatore capo della squadra Under 15, poi della squadra Under 16 e contemporaneamente quello di allenatore difensivo di tutte le squadre giovanili rossoblù.