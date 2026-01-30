Tuttosport.com
Aguilar mette pressione al Psg: Le Havre ko e Lens in testa. Vincono Alaves e Colonia

I campioni di Francia potranno riprendersi la vetta della classifica di Ligue 1 contro lo Strasburgo. In Spagna ko l'Espanyol, in Germania il Wolfsburg
1 min
Aguilar mette pressione al Psg: Le Havre ko e Lens in testa. Vincono Alaves e Colonia© APS

Venerdì di anticipi in Germania, Francia e Spagna. In attesa del match del Paris Saint-Germain - in programma domenica sera in casa dello Strasburgo - il Lens balza in vetta alla classifica di Ligue 1 grazie alla vittoria di misura nell'anticipo della ventesima giornata contro il Le Havre. Decisiva la rete di Aguilar nel recupero del primo tempo.

Vincono Colonia e Alaves

Ad aprire la ventesima giornata di Bundesliga è stato il match vinto dal Colonia - grazie al gol di Maina al 29' - contro il Wolfsburg, mentre il ventiduesimo turno de La Liga spagnola ha visto il successo in rimonta del Deportivo Alaves - firmato da Blanco al 27' e Boye al 71' - a Barcellona contro l'Espanyol, cui non basta il vantaggio iniziale di Fernandez Jaen al 15'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

