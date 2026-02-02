A Inzaghi sì, a me no: bufera Cristiano Ronaldo, non vuole più giocare  

CR7 insoddisfatto del mercato dell'Al Nassr

Ronaldo non avrebbe digerito il fatto che la squadra di Jorge Jesus, in lotta per il titolo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi abbia preso il solo Haydeer Abdulkareem, centrocampista di 21 anni arrivato dall'Iraq. Fra l'altro i poteri del ds Simão Coutinho e del Ceo José Semedo sarebbero stati congelati a inizio mese dal Consiglio direttivo, una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie lo stesso Cristiano Ronaldo. L'Al Hilal, altro club gestito da fondo Pif, ha invece ingaggiato Pablo Marì dalla Fiorentina e Kader Meità dal Rennes e potrebbe addirittura soffiare Benzema all'Al Ittihard e Bouabré al Neom. L'irritazione di Ronaldo si aggiungerebbe così a quella di Jorge Jesus, che nelle scorse settimane ha sottolineato che l'Al Nassr "non ha il potere politico dell'Al Hilal".

Cristiano Ronaldo e i numeri incredibili con l'Al Nassr

Sbarcato in Arabia Saudita a gennaio 2023 dal Manchester United, CR7 è inevitabilmente diventato il simbolo dell'Al Nassr. In campo, poi, non ha mai fatto mancare il proprio apporto, anzi, fin qui ha fatto registrare numeri clamorosi: in 133 partite ha infatti messo a referto 117 reti e 22 assist per i compagni. In questa stagione è fermo a 18 gol in 22 apparizioni.