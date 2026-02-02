Mayulu gol, l'altro Doué e Nuno Mendes salva Luis Enrique: il Psg torna in testa

Aveva avvertito tutti il tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique che a Strasburgo sarebbe stata una partita dura, molto dura. E non si era sbagliato di molto, visto che il Racing ha messo a dura prova i campioni d’Europa in carica che volevano riprendersi la vetta. È solo uno strepitoso intervento del portiere parigino Safonov che ha evitato che il bomber argentino Panichelli segnasse il calcio di rigore assegnato sullo 0-0. I parigini si sono poi portati avanti con Mayulu, al quale però ha poi risposto Guela Doué, fratello di Desiré, che ha portato gli alsaziani sul pari. Il secondo tempo ha visto l'intensità alzarsi in ogni zona del campo, e per gli ospiti si è prospettato il peggio quando, al 75esimo, Hakimi veniva espulso per un'entrata col piede a martello su Panichelli. Ma l'orgoglio e la forza dei campioni in carica facevano irruzione nella discesa di Zaire-Emery, il cui cross veniva deviato in modo sopraffino in gol da Nuno Mendes, che regalava così a Lucho la rete che valeva il nuovo primato.