Mayulu gol, l'altro Doué e Nuno Mendes salva Luis Enrique: il Psg torna in testa

Aveva avvertito tutti il tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique che a Strasburgo sarebbe stata una partita dura, molto dura. E non si era sbagliato di molto, visto che il Racing ha messo a dura prova i campioni d’Europa in carica che volevano riprendersi la vetta. È solo uno strepitoso intervento del portiere parigino Safonov che ha evitato che il bomber argentino Panichelli segnasse il calcio di rigore assegnato sullo 0-0. I parigini si sono poi portati avanti con Mayulu, al quale però ha poi risposto Guela Doué, fratello di Desiré, che ha portato gli alsaziani sul pari. Il secondo tempo ha visto l'intensità alzarsi in ogni zona del campo, e per gli ospiti si è prospettato il peggio quando, al 75esimo, Hakimi veniva espulso per un'entrata col piede a martello su Panichelli. Ma l'orgoglio e la forza dei campioni in carica facevano irruzione nella discesa di Zaire-Emery, il cui cross veniva deviato in modo sopraffino in gol da Nuno Mendes, che regalava così a Lucho la rete che valeva il nuovo primato.
Lione batte Lille 1-0 e aggancia De Zerbi
L’altra sfida saliente della giornata ha avuto luogo alle 15 al Groupama Stadium tra Olympique Lione e Lille. Le due squadre, che stanno lottando per avvicinarsi a un Marsiglia in pieno periodo di turbolenze, hanno dato vita a uno scontro alla pari, alla fine del quale però è venuta fuori la maggior solidità dei padroni di casa, che si sono imposti per 1-0. A dare la vittoria agli uomini di Paulo Fonseca è stato un gol di Noah Nartey, che servito dal figlio d’arte Ruben Kluivert ha battuto Ozer con un destro preciso. Un destro che vale tre punti e il conseguente aggancio al terzo posto alla squadra proprio di Roberto De Zerbi, che adesso dovrà rimboccarsi le maniche. Il prossimo weekend, infatti, i Phoceens si recheranno al Parc des Princes per battersi contro la capolista in un Classique francese che potrebbe storcere ulteriormente il loro difficile inizio di 2026.