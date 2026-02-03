Chelsea ancora ko, Arsenal in finale di Carabao Cup. Avanza il Barcellona, tris De Zerbi, Schick-gol

Forte del 3-2 ottenuto a Stamford Bridge nel match di andata, quando White, Gyokeres e Zubimendi 'vanificarono' la doppietta di Garnacho, l'Arsenal di Mikel Arteta si impone di misura - grazie al gol di Havertz al 97' - contro il Chelsea anche nella semifinale di ritorno di Carabao Cup e attende la sfida tra Newcastle e Manchester City (con gli uomini di Guardiola avanti 2-0 dopo i primi 90') per conoscere l'avversaria a cui contenderanno il trofeo. Passeggia il Bayer Leverkusen: il 3-0 al St.Pauli - firmato Terrier, Schick e Hofmann - vale la semifinale di Dfb Pokal.
Coppa del Re e di Francia
Il Barcellona è la prima semifinalista di Coppa del Re. Ai blaugrana, infatti, bastano le reti di Lamine Yamal al 39' e Araujo al 56' (annullato dal Var il tris di Ferran Torres al 91') per imporsi 2-1 all'Estadio Carlos Belmonte di Albacete: Javi Moreno (87') non basta ai padroni di casa per rimettere in discussione la qualificazione. In Coppa di Francia, invece, staccano il pass per i quarti di finale il Reims - che travolge 3-0 il Le Mans - e l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che, con il medesimo risultato frutto dei gol di Gouiri, Greenwood e Aubameyang, elimina il Rennes.