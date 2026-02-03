Chelsea ancora ko, Arsenal in finale di Carabao Cup. Avanza il Barcellona, tris De Zerbi, Schick-gol

Forte del 3-2 ottenuto a Stamford Bridge nel match di andata, quando White, Gyokeres e Zubimendi 'vanificarono' la doppietta di Garnacho, l'Arsenal di Mikel Arteta si impone di misura - grazie al gol di Havertz al 97' - contro il Chelsea anche nella semifinale di ritorno di Carabao Cup e attende la sfida tra Newcastle e Manchester City (con gli uomini di Guardiola avanti 2-0 dopo i primi 90') per conoscere l'avversaria a cui contenderanno il trofeo. Passeggia il Bayer Leverkusen: il 3-0 al St.Pauli - firmato Terrier, Schick e Hofmann - vale la semifinale di Dfb Pokal.