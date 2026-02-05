Lookman, debutto da favola: gol e semifinale in Coppa del Re per l'Atletico Madrid

SIVIGLIA (Spagna) - Gol al debutto nella goleada a domicilio che l'Atletico Madrid rifila al Betis, staccando il pass per le semifinali di Coppa del Re. Ademola Lookman, in cholconero da pochi giorni, gioca titolare: al 37' sigla la rete dello 0-3, poi, al 63', fornisce a Griezmann l'assist per il 4-0. Ottimo esordio nella squadra di Simeone per l'ex attaccante dell'Atalanta, ma c'è gloria anche per un altro ex bergamasco, ovvero il difensore Matteo Ruggeri che consegna al figlio del Cholo, Giuliano, la palla del 2-0 (minuto 30). Di Hancko, invece, il gol che al 12' ha sbloccato il risultato e spianato la strada al successo dei colchoneros che infine, con Thiago Almada, all'83', hanno chiuso con il pokerissimo. Finisce 0-5, l'Atletico Madrid è la quarta semifinalista dopo Barcellona, Real Sociedad e Athletic Bilbao
Coppa di Francia: Strasburgo ai quarti
Lo Strasburgo completa il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa di Francia. La squadra allenata da Gary O'Neil (successore di Rosenior, un mese fa passato al Chelsea per sostituire l'esonerato Maresca) batte con un secco 3-1 il Monaco e stacca il pass per i quarti. La rete di Godo al 7' e poi la doppietta di Enciso (in gol al 55' e al 61') condannano il club del Principato che, al 58', aveva trovato la rete del 2-1 con Biereth.