Pogba, calvario senza fine. L’ultima mossa del Monaco: “Tutto il reparto medico…”

L’ex centrocampista Juve continua a vedere il campo dalla tribuna. E intanto la squadra viene sbattuta fuori dalla Coppa di Francia
Antonio Moschella
2 min

Era tornato in patria per riprendere a fare quello che più gli piaceva: giocare a calcio. Eppure, dopo vari mesi di attesa e qualche comparsa, Paul Pogba è nuovamente inciampato. Per lui, infatti, appena una mezz’ora di gioco totale in appena tre incontri e il recente problema al polpaccio sinistro non solo lo ha allontanato dagli allenamenti con la squadra, ma lo ha anche depennato dalla lista Champions del Monaco. Il ds Thiago Scuro ha parlato di questa situazione dopo essere stato interrogato al riguardo: "Il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni". Dopo una sospensione di 18 mesi per doping, il periodo nero del centrocampista continua. Nel frattempo, nell’ultima partita degli ottavi di finale della Coppa di Francia, il suo Monaco è stato eliminato da un impietoso Strasburgo, che si è imposto per 3-1 davanti al proprio pubblico. Tra i miglior in campo il paraguaiano Enciso, autore di una doppietta decisiva.

Coppa di Francia, i risultati dei quarti di finale

Reims -Le Mans 3-0; Marsiglia -Rennes 3-0; Lione -Laval 2-0, Lorient -Paris FC 2-0; Nizza -Montpellier 3-2; Tolosa -Amiens 1-0; Troyes- Lens 2-4; Strasburgo- Monaco (ieri) 3-1.

 

 

 

