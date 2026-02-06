Lucca gol all'esordio, ma il Nottingham va ko: tris del Leeds con l'altro ex Napoli

Il Leeds ha battuto per 3-1 il Nottingham Forest nella prima gara della 25esima giornata della Premier League. All'Elland Road primo tempo a senso unico, chiuso dai padroni di casa avanti per 2-0, grazie alle reti di Bogle e dell'ex Milan e Napoli Okafor. Nella ripresa prima il terzo gol del Leeds, firmato da Calvert-Lewin; poi l'ingresso in campo, negli ospiti, di Lucca. Proprio il centravanti ex Udinese e Napoli ha messo a segno il gol della bandiera del Nottingham Forest. In tribuna, invece, sempre negli ospiti, l'infortunato Savona.