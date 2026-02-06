Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lucca gol all'esordio, ma il Nottingham va ko: tris del Leeds con l'altro ex Napoli

La prima rete in Premier dell'attaccante azzurro non basta, vincono i Whites. I risultati di Liga, Ligue 1 e Bundesliga
1 min
Lucca gol all'esordio, ma il Nottingham va ko: tris del Leeds con l'altro ex Napoli© Getty Images

Il Leeds ha battuto per 3-1 il Nottingham Forest nella prima gara della 25esima giornata della Premier League. All'Elland Road primo tempo a senso unico, chiuso dai padroni di casa avanti per 2-0, grazie alle reti di Bogle e dell'ex Milan e Napoli Okafor. Nella ripresa prima il terzo gol del Leeds, firmato da Calvert-Lewin; poi l'ingresso in campo, negli ospiti, di Lucca. Proprio il centravanti ex Udinese e Napoli ha messo a segno il gol della bandiera del Nottingham Forest. In tribuna, invece, sempre negli ospiti, l'infortunato Savona.

Vince l'Osasuna in Liga

Importante vittoria per l'Osasuna, che batte in trasferta, per 2-1, il Celta Vigo. All'Estadio de Balaidos, la squadra allenata da Alessio Lisci si è imposta grazie alle reti firmate da Budimir e da Raul Garcia. Nel mezzo il momentaneo pareggio dei padroni di casa, siglato da Iglesias (su rigore).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS