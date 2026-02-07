Tuttosport.com
Il Dortmund non molla: vince all'ultimo la quinta di fila e mette pressione al Bayern

La rete di Guirassy nel finale vale un altro prezioso successo per i gialloneri che restano in scia alla capolista
1 min
Borussia Dormtmund
Il Dortmund non molla: vince all'ultimo la quinta di fila e mette pressione al Bayern © EPA

WOLFSBURG (Germania) - Successo esterno per il Borussia Dortmund - prossima rivale dell'Atalanta in Champions League - nella 21ª giornata della Bundesliga sul campo del Wolfsburg per 2-1. A decidere il match le reti di Brandt (38') e quello decisivo di Guirassy all'87', in mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa con Koulierakis. Per i gialloneri 5° successo consecutivo che, in attesa del match del Bayern Monaco (in scena domenica contro l'Hoffenheim, 3° in classifica), si porta a soli 3 punti proprio da bavaresi.
Basta un guizzo di Beste al Friburgo, che ha chiuso in dieci per un rosso a Manzambi, per avere la meglio sul Werder Brema per 1-0, mentre due rigori trasformati da Amiri consentono al Mainz di piegare 2-0 l'Augsburg. Con lo stesso punteggio l'Amburgo batte a domicilio l'Heidenheim grazie a Konigsdorffer e Philippe. Infine, il St. Pauli batte in casa 2-1 lo Stoccarda: sigilli di Saliakas e Sinani (su rigore). Non basta agli ospiti il gol di Leweling

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

