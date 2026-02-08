Tuttosport.com
Tris Galatasaray, messaggio chiaro alla Juve: Osimhen infermabile, si accende Lang

Altra vittoria della formazione turca, avversaria dei bianconeri nei playoff di Champions League. Decisivi i due ex Napoli
Altra vittoria del Galatasaray, che ottiene il terzo successo di fila con almeno tre gol all’attivo tra coppa di Turchia e campionato. La formazione turca, che sfiderà la Juventus ai playoff di Champions League, ha vinto 3-0 sul campo del Rizespor nel 21° turno di SuperLig e ha consolidato il primo posto in classifica: è prima in graduatoria con 52 punti dopo 16 successi, 4 pareggi e una sconfitta in 21 giornate. Il Galatasaray sembra in ottima forma in vista della doppia sfida contro i bianconeri nella massima competizione europea: nelle ultime tre gare ha ottenuto in campionato due nettissime vittorie (4-0 contro il Kayserispor e 3-0 contro il Rizespor), intervallate dal 3-1 rifilato all’Istanbulspor in coppa di Turchia.

Lang e Osimhen decisivi

Nella sfida odierna decisivi due ex Napoli: Lang, con l’assist per il gol di Yilmaz che ha sbloccato l’incontro al 19’ del primo tempo, e Osimhen, che ha realizzato la rete del definitivo tris al 73’ minuto di gioco. In campo nel finale anche Mauro Icardi, accostato ai bianconeri nel mercato di gennaio.

