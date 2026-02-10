Tuttosport.com
Omorodion, l'ex obiettivo Juve si fa il crociato: tegola Porto e Spagna, addio al sogno Mondiale

Lo spagnolo classe 2004 è costretto a porre fine alla stagione e a rinunciare a unirsi alla Roja di De La Fuente
3 min
Omorodion

Pessima notizia in casa Porto: Samu Omorodion abbandona il campo per il resto della stagione. L'attaccante classe 2004, uno dei più prolifici della Primeira Liga, dovrà lasciare i campi per un lungo periodo a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Profilo seguito dalla Juventus al tempo della gestione Cristiano Giuntoli, Omorodion interrompe un'annata che lo ha visto andare a segno in 20 occasioni su 32 presenze complessive: a referto anche 1 assist. Una vera e propria tegola per Francesco Farioli, che perde così il suo trascinatore in un momento in cui la classifica vede i Dragoes chiamanti a difendere il comando della classifica con 4 punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona, nonché a preparare il ritorno in Europa League con gli ottavi in programma il 12 e 19 marzo. Pessima notizia anche per la nazionale maggiore spagnola, con la quale ha esordito nel novembre 2024 all'età di 20 anni, accumulando da allora 4 presenze: si incenerisce infatti il sogno Mondiale 2026. Questa la nota del Porto: "Il nazionale spagnolo ha subito una distorsione al ginocchio -  Samu, che è stato sostituito all’intervallo del derby contro lo Sporting (1-1), ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Lo spagnolo sarà rivalutato dal Dipartimento di Salute del FC Porto nei prossimi giorni".

Omorodion: la carriera

Cresciuto nelle giovanili del Granada, Omorodion si è presto costruito una reputazione da punta di peso. Con la prima squadra degli andalusi, ha accumulato una sola presenza che lo ha però visto andare a segno. Poi, la firma con l'Atletico Madrid nel 2023 e il passaggio in prestito all'Alaves fino alla fine della stagione. Qualcosa però si rompe nei rapporti con Diego Simeone e dopo aver visto sfumare l'occasione di accasarsi con i colchoneros, riceve il blitz del Porto che ne rileva il cartellino nell'agosto 2024. I numeri complessivi con i Dragoes riportano 77 presenze, 44 reti e 4 assist. Nel suo curriculum, anche l'oro di Parigi 2024.

Tutte le news di Calcio Estero

