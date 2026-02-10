Sesko gol al 96' e lo United acciuffa il West Ham. Chelsea solo pari col Leeds, Tottenham ko

Il Manchester United resta imbattuto. Nella gara esterna contro il Wes Ham, valida per la 26ª giornata di Premier League, i Red Devils sventano al 96' una sconfitta che avrebbe interrotto una striscia di 9 incontri senza sconfitte. A portare in dote il 9º risultato utile consecutivo è Sesko, che risponde al vantaggio di Soucek (50') e consente alla formazione di Carrik di salire a quota 45 punti che valgono il 4º posto davanti al Chelsea, che nell'altra sfida di giornata ha vanifcato il doppio vantaggio sul Leeds terminando l'incontro con il finale di 2-2. Il calendario vede ora il Manchester affrontare l'Everton in trasferta il 23 febbraio, mentre i Blues di Rosenior saranno impegnati nel quarto turno di Fa Cup venerdì 13 sul campo dell'Hull City: a seguire, la gara interna con il Burnley di sabato 21. Continua l'affondamento del Tottenham, che dopo il ko lo United si arrende anche al Newcastle per 2-1. Una sconfitta che congela la classifica degli Spurs con 29 punti e un vantaggio da brivido di sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione. Successo esterno invece per il Bournemouth, che batte l'Everton - rimasto in 10 al 69' - con il finale di 2-1.