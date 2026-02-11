Il City non molla l'Arsenal. Douglas Luiz titolare, Chiesa nel finale: ok Aston Villa e Liverpool

Il Manchester City vince 3-0 contro il Fulham nel 26° turno di Premier League grazie a tre gol nel primo tempo: Semenyo sblocca al 24’, raddoppia O’Reilly al 30’, Haaland firma il tris definitivo al 39’. La formazione di Guardiola resta in scia della capolista Arsenal, che deve ancora giocare: City a quota 53 in classifica, con i Gunners a 56. Torna al successo l’Aston Villa che, con Douglas Luiz titolare, batte 1-0 il Brighton grazie all’autorete di Hinshelwood nel finale ed è terzo con 50 punti. Colpo esterno in rimonta del Burnley sul campo del Crystal Palace. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa avanti 2-0 con la doppietta di Larsen, gli ospiti ribaltano il risultato prima dell’intervallo con tre gol in 7 minuti e vincono 3-2. Il Burnley è penultimo con 18 punti, il Crystal palace rimane a metà graduatoria a quota 32.