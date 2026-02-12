Tuttosport.com
L'Atletico Madrid demolisce il Barcellona e mette un piede in finale: Lookman incanta e segna ancora

I blaugrana crollano sotto i colpi del Colchoneros e subiscono un incredibile poker: in rete anche Griezmann e Alvarez dopo un'autorete di Eric Garcia
1 min
L'Atletico Madrid demolisce il Barcellona e mette un piede in finale: Lookman incanta e segna ancora © EPA

L'andata della semifinale della Coppa del Re termina in trionfo per l'Atletico Madrid che cala il poker al Barcellona nel 4-0 del Wanda Metropolitano. Ad aprire le marcature, dopo appena sei minuti, è la sfortunata deviazione nella propria porta di Eric Garcia: il raddoppio dei Colchoneros arriva al 14° con Griezmann servito ad hoc da Molina. Nella seconda parte del primo tempo è Lookman a firmare la rete del tris al 33° (seconda rete del nigeriano ex Atalanta dopo quella segnata al Betis) seguita dal poker di Julian Alvarez in pieno recupero. Nella ripresa annullata una rete di Cubarsi per fuorigioco al 52° minuto prima del rosso estratto a Eric Garcia che conclude così la sua serata disastrosa. Il match di ritorno tra le due formazioni si giocherà a Barcellona martedì 3 marzo e chi passa affronterà in finale la vincente del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

