Psg, disfatta in campionato: primo posto a rischio. Tris Monaco, a segno Zakaria. Goleada Borussia

I parigini perdono sul campo del Rennes nell'anticipo del 22° turno di Ligue 1. Poker del Dortmund al Mainz in Bundesliga, 0-0 tra Elche e Osasuna in Liga
2 min
Psg, disfatta in campionato: primo posto a rischio. Tris Monaco, a segno Zakaria. Goleada Borussia

Brutta sconfitta per il Psg nell'anticipo che apre il 22° turno di Ligue 1. I parigini rimediano il ko sul campo del Rennes e ora rischiano di perdere il primo posto nella classifica del massimo campionato francese. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 34' del primo tempo con Tamari e poi raddoppiano con Lepaul al 69'. Dembele riapre la partita al 72' ma Embolo firma il 3-1 definitivo all'81'. Luis Enrique ora è primo con 51 punti, con il Lens secondo a quota 49 e impegnato sul campo del Paris Fc. Il Rennes, invece, sale in quinta posizione a quota 34. Vittoria casalinga per il Monaco, che batte 3-1 il Nantes e va a quota 31. Succede tutto nel primo tempo: doppietta di Adingra e gol dell’ex Juve Zakaria, poi la rete ospite di Centonze.

Poker Dortmund in Bundesliga

Poker casalingo del Dortmund nell'anticipo della 22esima giornata di Bundesliga. Il Borussia strapazza per 4-0 il Mainz grazie ad una doppietta di Guirassy (10' e 42') e alla rete di Beier (15') e autogol di Kohr (84'). In classifica la squadra di Kovac rafforza la seconda posizione e si porta a -3 dal Bayern Monaco, mentre quella di Fischer resta ferma a quota 21. Termina senza reti, con il pareggio di 0-0, l'anticipo di Liga tra Elche e Osasuna.

