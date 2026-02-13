Brutta sconfitta per il Psg nell'anticipo che apre il 22° turno di Ligue 1. I parigini rimediano il ko sul campo del Rennes e ora rischiano di perdere il primo posto nella classifica del massimo campionato francese. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 34' del primo tempo con Tamari e poi raddoppiano con Lepaul al 69'. Dembele riapre la partita al 72' ma Embolo firma il 3-1 definitivo all'81'. Luis Enrique ora è primo con 51 punti, con il Lens secondo a quota 49 e impegnato sul campo del Paris Fc. Il Rennes, invece, sale in quinta posizione a quota 34. Vittoria casalinga per il Monaco, che batte 3-1 il Nantes e va a quota 31. Succede tutto nel primo tempo: doppietta di Adingra e gol dell’ex Juve Zakaria, poi la rete ospite di Centonze.