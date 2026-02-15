Arsenal, poker al Wigan in FA Cup: Martinelli e Gabriel Jesus show. Avanti anche Leeds e Fulham

L'Arsenal ha superato agevolmente il quarto turno di FA Cup travolgendo il Wigan per 4-0: nel primo tempo sono arrivate le firme di Madueke e Martinelli oltre all'autorete di Hunt e al poker calato da Gabriel Jesus. Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton, squadre di Premier League, hanno evitato sorprese e raggiunto il quinto turno di FA Cup. Il Fulham ha rimontato vincendo 2-1 in casa dello Stoke, squadra di seconda divisione, con Harrison Reed autore del gol decisivo nel finale. Un rigore trasformato da Habib Diarra ha regalato al Sunderland la vittoria per 1-0 in casa dell'Oxford, squadra di seconda divisione. Il gol del centrocampista Santiago Bueno ha regalato ai Wolves la vittoria per 1-0 in casa del Grimsby, squadra di quarta divisione, e il Leeds ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere in casa del Birmingham, squadra di seconda divisione.