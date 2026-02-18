Tuttosport.com
Dalla Juve sfiorata all'avversario centrato: violento e folle esordio dell'attaccante con la nuova maglia

Il giocatore colombiano, accostato a gennaio al club bianconero, ha impiegato solo 5 minuti per rendersi protagonista negativo con la nuova squadra. In amichevole. E la stagione non è ancora iniziata...
3 min

L'esordio di John Duran con la maglia dello Zenit verrà sicuramente ricordato. Purtroppo per il colombiano non grazie a un gol o a un particolare gesto tecnico, bensì per il pugno rifilato a un avversario durante un'amichevole contro lo Shangai Port solamente dopo 5 minuti dal fischio d'inizio. Mentre segue un lancio lungo del suo compagno di squadra, Duran si ritrova coinvolto in un corpo a corpo con un difensore avversario. Dopo un paio di spinte da parte di entrambi i giocatori, il colombiano salta sopra il difensore e lo afferra con una presa alla testa prima di trascinarlo a terra. Data la natura dell'incontro, l'arbitro ha optato solamente per l'ammonizione.

Duran, una testa calda

Questo è solo l'ultimo episodio di una lunga lista di bravate fatte dall'attaccante classe 2003. A dicembre 2024, quando vestiva la maglia dell'Aston Villa, Duran era stato espulso durante il match di Boxing Day contro il Newcastle, perchè aveva colpito con un calcio alla schiena il difensore avversario Fabian Schar, venendo poi squalificato per 3 partite. Non contento, uscendo dal campo il colombiano ha calciato una bottiglietta d'acqua dalla rabbia, gesto che gli era valso una multa di 15.000 sterline. Il temperamento di Duràn gli è poi costato anche la nazionale, non venendo più convocato a seguito di un alterco con allenatore e compagni di squadra.

La carriera in caduta libera

Eppure Duran sembrava potesse diventare il nuovo attaccante di riferimento della Colombia, visti i suoi inizi con la maglia dell'Aston Villa, dove sembrava potesse anche mettere in discussione la titolarità di Ollie Watkins. Con i "Villans" ha messo insieme 18 reti in 78 presenze totali, prima di volare in Arabia Saudita all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per circa 77 milioni di euro, con cui sono arrivate 12 reti in 18 presenze. Ecco quindi il colombiano fare di nuovo i bagagli: direzione Turchia, in prestito. Il suo nuovo club è il Fenerbahce, con cui però realizza solo 5 reti, che gli valgono nuovamente un prestito allo Zenit San Pietroburgo fino al termine della stagione.

Il mancato arrivo in Italia

Il nome di John Duran era comparso anche nelle cronache italiane in periodo di calciomercato. Il classe 2003 era stato preso in considerazione da Juventus, Milan e Bologna, salvo poi rimanere in Turchia al Fenerbahce ed essere poi girato allo Zenit. Il nome del colombiano era stato accostato alla società bianconera viste le difficoltà per riportare Kolo Muani a Torino. La Juve non si sarebbe limitata solo a visionare il giocatore ma aveva anche presentato un'offerta ufficiale, decidendo poi di non affondare il colpo. Con il senno di poi il carattere, e i precedenti, di Duran difficilmente si sarebbero sposati bene con i valori della squadra di Luciano Spalletti.

