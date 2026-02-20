Tuttosport.com
Ancelotti, voglia di Brasile: "Rinnoverò per altri quattro anni". Mondiali 2026 e 2030 nel mirino

Il tecnico emiliano ha manifestato la propria intenzione di prolungare il contratto che lo lega alla nazionale brasiliana. "Ho un lavoro che mi piace tanto"
2 min
Ancelotti, voglia di Brasile: "Rinnoverò per altri quattro anni". Mondiali 2026 e 2030 nel mirino© Getty Images

Carlo Ancelotti in Brasile si trova bene. L'ex tecnico di Milan e Real Madrid tra le altre - dopo aver anche partecipato al carnevale di Rio - ha annunciato la sua intenzione di voler estendere il suo contratto con la Nazionale brasiliana. Ancelotti quindi guiderà i verdeoro per i prossimi due Mondiali: quello del 2026 in Nordamerica e quello del centenario del 2030 diviso tra Marocco, Spagna e Portogallo. La qualificazione il Brasile l'ha ottenuta vincendo 1-0 contro il Paraguay, con Vinicius Jr - già a Madrid con il tecnico emiliano - a siglare la prima rete dell'era Ancelotti sulla panchina brasiliana. Per la 'Seleção' si tratta della 23esima partecipazione alla Coppa del Mondo: record assoluto.

La volontà di Ancelotti

Carlo Ancelotti ha manifestato la volontà di prolungare il suo contratto con la Nazionale di calcio brasiliana per altri quattro anni, rimanendo in carica fino ai Mondiali del 2030. "Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni. Ho un nuovo lavoro che mi piace molto", ha dichiarato in un'intervista al programma Universo Valdano, condotto dall'ex giocatore argentino Jorge Valdano sul canale Movistar. L'attuale contratto di Ancelotti è valido fino al termine dei Mondiali del 2026, in cui il Brasile giocherà nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia. Da quando ha assunto la carica di commissario tecnico della 'Seleção' nel maggio 2025, Ancelotti (il più pagato nella storia della Confederazione calcistica brasiliana) ha guidato il Brasile in otto partite di qualificazione ai Mondiali, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Tutte le news di Calcio Estero

