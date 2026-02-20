Marsiglia ko a Brest, è crisi anche senza De Zerbi. Altro squillo Bilbao, pari in Magonza-Amburgo

BREST (Francia) - Debutto con sconfitta per Beye sulla panchina del Marsiglia. Nell'anticipo della ventritreesima giornata di Ligue 1, l'ex squadra di De Zerbi cade 2-0 sul campo del Brest, trascinato da una doppietta realizzata nel primo tempo da Ajorque (10' e 29'). Nella ripresa gli ospiti falliscono un rigore con Greenwood all'82'. In classifica l'OM resta in quarta posizione con 40 punti mentre il Brest sale a quota 30 agganciando il Tolosa.
Il Bilbao batte l'Elche
Successo dell'Athletic Bilbao - il terzo di fila - nell'anticipo della venticinquesima giornata di Liga. Sul terreno casalingo la formazione basca supera l'Elche per 2-1 con una doppietta di Guruzeta nella ripresa (64' e 89' su rigore); di Andre Silva, dal dischetto, la rete degli ospiti al 68' per il momentaneo 1-1. In classifica l'Athletic aggancia il Celta Vigo a 34 punti mentre l'Elche resta fermo a quota 25.
1-1 tra Magonza e Amburgo
Termina 1-1 l'anticipo della ventitreesima giornata di Bundesliga tra Magonza e Amburgo. Padroni di casa in vantaggio al 42' con Amiri, nella ripresa pareggiano gli ospiti con Vieira al 64'. In classifica Amburgo a 26 punti, Magonza a 22.