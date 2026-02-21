Galatasaray, brusco stop prima della Juve: primato a rischio in vista della Champions

Il Galatasaray esce sconfitto dalla gara contro il Konyaspor valevole per la 23esima giornata della Super Lig. S'interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive - tra campionato, coppa e Champions - per gli uomini di Buruk, costretti ad arrendersi al Konya Buyuksehir Belediye Stadium: 2-0 il punteggio finale per i padroni di casa. La Juventus , reduce dalla sconfitta in campionato contro il Como di Fabregas con lo stesso punteggio, osserva attentamente quelli che saranno i suoi avversari nel ritorno del playoff di Champions League di mercoledì prossimo all'Allianz Stadium. Il risultato dell'andata è purtroppo noto a tutti, con gli uomini di Spalletti surclassati per 5-2 all'Ali Sami Yen . Un match che si preannuncia indubbiamente infuocato, con i bianconeri chiamati all'impresa casalinga contro il Galatasaray in una gara da dentro o fuori.

Galatasaray, arriva la sconfitta contro il Kenyaspor

Il Kenyaspor s'impone per due reti a zero sul Galatasaray di Buruk. Gli ospiti trovano il gol del vantaggio al 50' con l'ex Manchester City Sané. Il VAR mette i bastoni tra le ruote del vantaggio del Gala, che al 75' và addirittura in svantaggio per la rete siglata da Demirbay. Il Kenyaspor tiene botta e all'81' trova il gol del raddoppio che spegne definitivamente i sogni di rimonta degli uomini di Buruk. Il Gala resta primo in classifica a 55 punti, con il Fenerbahce - a quota 52 - che potrebbe agganciare Osimhen e compagni in caso di vittoria contro il Kasimpasa. Galatasaray e Juventus arriveranno alla sfida europea di mercoledì prossimo con una sconfitta a testa e la voglia di rivalsa in Champions League.