Cristiano Ronaldo e il messaggio emozionante a Lindsey Vonn dopo l'infortunio: ecco cosa ha detto

Lindsey Vonn ha pubblicato un video su Instagram in cui aggiorna i suoi supporters riguardo le sue condizioni a seguito del brutto infortunio patito a Milano-Cortina, che ha costretto la campionessa americana non solo a saltare le Olimpiadi nel nostro paese, ma anche a sottoporsi a una serie di interventi chirurgici (sei) sia in Italia che negli Stati Uniti per ridurre le fratture alla tibia riportate. "Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi" aveva scritto Vonn a corredo del video, in cui ha spiegato di aver rischiato l'amputazione della gamba dopo l'incidente sull'Olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo.