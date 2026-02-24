Tuttosport.com
Cristiano Ronaldo e il messaggio emozionante a Lindsey Vonn dopo l'infortunio: ecco cosa ha detto

La sciatrice posta un video in cui aggiorna tutti sulle sue condizioni. Tra i tanti commenti di supporto spunta quello del fuoriclasse portoghese
2 min
Cristiano Ronaldo e il messaggio emozionante a Lindsey Vonn dopo l'infortunio: ecco cosa ha detto

Lindsey Vonn ha pubblicato un video su Instagram in cui aggiorna i suoi supporters riguardo le sue condizioni a seguito del brutto infortunio patito a Milano-Cortina, che ha costretto la campionessa americana non solo a saltare le Olimpiadi nel nostro paese, ma anche a sottoporsi a una serie di interventi chirurgici (sei) sia in Italia che negli Stati Uniti per ridurre le fratture alla tibia riportate. "Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi" aveva scritto Vonn a corredo del video, in cui ha spiegato di aver rischiato l'amputazione della gamba dopo l'incidente sull'Olimpia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo.

Tra i commenti di supporto spunta...CR7!

Tanti i messaggi di affetto recapitati alla Vonn, tra cui spiccano quelli di Zlatan Ibrahimovic, Doriane Pin e soprattutto Cristiano Ronaldo, che si è lasciato andare a un toccante messaggio per la sciatrice americana. "I campioni si distinguono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che possiedi. Continua a lottare. Le leggende risorgono sempre". Non è poi tardata la risposta della Vonn, che ha commentato, rispondendo al cinque volte Pallone d'Oro: "Detto da te significa moltissimo". I campioni riconoscono i campioni, questo scambio di messaggi ce lo dimostra ancora una volta.

