Argentina nel caos: i campionati si fermano. Scontro senza precedenti tra governo e federazione  

In Argentina il calcio è precipitato in una crisi che intreccia giustizia, politica e potere sportivo, fino a paralizzare il campionato e trasformare un conflitto istituzionale in uno scontro aperto tra governo e federazione. I club si sono schierati compatti a difesa del proprio presidente, mentre sullo sfondo si consuma una battaglia molto più ampia sul futuro del sistema calcistico nazionale. La decisione di fermare tutte le partite dal 5 all’8 marzo, comprese quelle della massima serie, è arrivata come risposta diretta alla convocazione in tribunale di Claudio Tapia , numero uno della AFA, chiamato a comparire davanti a un giudice nell’ambito di un’indagine per presunta indebita ritenzione di contributi previdenziali e imposte non versate. Il procedimento nasce da una denuncia dell’Arca, l’agenzia fiscale che fa capo all’esecutivo. Secondo l’accusa, tra marzo 2024 e settembre 2025 sarebbero stati trattenuti e non riversati circa 19 miliardi di pesos, oltre undici milioni di euro. Somme che la federazione avrebbe incassato senza trasferirle agli enti competenti entro i termini previsti. La legge argentina contempla, per questi reati, pene da due a sei anni di reclusione. La difesa respinge ogni addebito e sostiene che non esistono debiti fiscali pendenti, affermando che i pagamenti sarebbero stati effettuati prima delle scadenze contestate. Il comitato esecutivo della lega professionistica ha approvato all’unanimità lo stop come atto di protesta contro quella che viene definita una persecuzione. Le giornate precedenti si disputeranno regolarmente, ma la nona è stata congelata proprio perché coincide con l’udienza fissata per Tapia.

Cosa sta succedendo

In un primo momento al dirigente era stato imposto il divieto di espatrio. Successivamente la misura è stata revocata dietro cauzione, consentendogli di partecipare ad impegni internazionali mentre la sua posizione resta al vaglio della magistratura. La vicenda fiscale non è isolata. La federazione è già coinvolta in un’altra inchiesta per presunto riciclaggio di denaro che a dicembre ha portato a perquisizioni nella sede dell’Afa e in diversi club di prima divisione, tra cui Racing Club, Club Atlético Independiente e San Lorenzo de Almagro. Un’indagine che ha ampliato il clima di sospetto attorno ai vertici del calcio professionistico. Tapia, alla guida della federazione dal 2017 e considerato tra gli artefici della stabilità culminata nel titolo mondiale del 2022, parla di campagna diffamatoria. Punta il dito contro ambienti vicini al governo e richiama il ruolo del ministro della Giustizia Mariano Cuneo Libarona nelle vicende che hanno originato le denunce.

Solidarietà verso Tapia

Dall’altra parte esponenti della maggioranza negano qualsiasi persecuzione politica e invitano le società a non lasciarsi trascinare in uno scontro istituzionale. Al centro della frattura c’è la riforma voluta dal presidente Javier Milei, che mira a trasformare i club argentini, storicamente associazioni civili gestite dai soci, in società per azioni aperte a capitali privati e investimenti stranieri. Un modello che promette nuove risorse ma che incontra una forte opposizione. La sospensione del campionato diventa così sia un gesto di solidarietà verso Tapia, ma allo stesso tempo, anche uno strumento di pressione politica. Questa volta però la partita più delicata non si giocherà sul terreno verde di gioco, ma nei tribunali e nei palazzi del potere.